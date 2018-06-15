Мирзиеев дал старт строительству центра исламской цивилизации в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников — Рамазан-хайит дал старт строительству центра исламской цивилизации в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году в Узбекистане, где более 90% населения исповедуют ислам, он впервые будет праздноваться три дня — с 15 по 17 июня. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

"Шавкат Мирзиеев 15 июня заложил символический краеугольный камень в фундамент здания центра исламской цивилизации", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, главы государства отметил глубокую символичность начала строительства в праздник Рамазан-хайита.

Мирзиеев в июне прошлого года подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в столице Узбекистана. В соответствии с документом, основные здания центра, включая библиотеку и музей, будут построены в районе мемориального комплекса "Хазрат Имам", где расположена центральная мечеть Ташкента. Комплекс на территории 10 гектаров будет включать в себя также информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.