МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин ghbpdfk мусульман отнестись к гостям чемпионата мира по футболу с заботой и вниманием.

"Считаю, что мы должны проявить добродушие, по первой просьбе оказать необходимую поддержку прибывшим гостям — подсказать, поделиться впечатлениями, подбодрить. Россия славится гостеприимством, давайте еще раз проявим это замечательное качество наших народов. Мы обязаны быть хорошими хозяевами, чтобы гостям было комфортно и хорошо", — сказал в пятницу РИА Новости муфтий Самигуллин.

Муфтий напомнил, что игры мундиаля пройдут в 11 городах России. "Это очень широкая география. Это прекрасная возможность показать гостям возможности нашей страны, ее культурный потенциал. Очень рад, что многие исламские центры пригласили единоверцев из арабо-мусульманского мира в наши мечети во время празднования в пятницу Ураза-байрам", — добавил Самигуллин.

Вместе с тем муфтий Татарстана заметил, что не стоит забывать "футбол — лишь просто игра".

"Игра не может и не должна перерастать в какую-то вражду между командами и болельщиками и этот факт, к сожалению, часто привлекает большее внимание, чем сами спортивные состязания. Призываю всех не забывать о всеобщем человеческом братстве", — заключил муфтий Самигуллин.