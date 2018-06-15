Патриарх 16-17 июня посетит Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16-17 июня посетит Вологодскую митрополию, в ходе визита он побывает в древних Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях и обратит внимание на развитие духовной жизни русского Севера, сообщили в пятницу РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

"В субботу предстоятель Русской церкви посетит Череповецкую епархию. В 10 утра в этот день патриарх совершит Божественную литургию на соборной площади города Череповец", — сказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

После этого первоиерарх РПЦ посетит городские храмы и совершит закладку камня в основание храма-часовни в честь святой великомученицы Екатерины на одной из производственных площадок, где возрождается дореволюционная традиция строительства промышленниками и меценатами призаводских храмов.

На следующий день, в воскресенье, состоится патриаршее богослужение на Кремлевской площади Вологды. Патриарх также посетит Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь и соборы города, ознакомится с деятельностью Вологодской духовной семинарии.

"Запланировано также посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей — жемчужин древнерусской архитектуры. Визит патриарха будет очень насыщен посещениями храмов и монастырей, послужит важным импульсом в развитии духовной жизни русского Севера", — заключил Волков.

Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри были основаны в конце XIV века на территории нынешней Вологодской области.