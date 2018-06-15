"Словно никто и не исчезает": один день из жизни хосписа

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Наталия Федотова. Помочь неизлечимо больному человеку при желании может каждый, для этого необязательно быть врачом. Корреспондент РИА Новости побывала в одном из столичных хосписов и побеседовала с работающими там волонтерами.

"Она очень любила ромашки"

"Первой пациенткой, с которой я познакомилась, была Елизавета. Я тогда только пришла волонтерить и немного стеснялась. Она сидела здесь, в холле. Поздоровалась со мной. Бывают такие лица… Она была вся в веснушках. Мне разрешили с ней погулять, и так завязалась наша дружба", — рассказывает координатор фонда "Вера" Ольга Терёшина.

Елизавета очень любила ромашки. Они росли вдоль забора, и Ольга, пока шла в хоспис, успевала набрать букет. "Вставала перед ней на колено и говорила: "Лиза, это вам". Она очень радовалась", — продолжает Ольга.

"Лиза пела в хоре, и ее коллектив приезжал к нам дважды. В последний раз она этого очень ждала. Позвонила мне на работу, но я была занята и сказала, что перезвоню попозже. А когда перезвонила, трубку взяла Лизина дочка и сообщила, что мамы больше нет. Это была моя первая потеря тут", — говорит волонтер.

Она помогала в хосписе "Дегунино" три года, последние два месяца работает координатором. С сотрудником социальной службы Евгенией они часто вспоминают своих пациентов, "потому что они все необыкновенные".

© Фото : Ольга Терешина Букет в холле хосписа "Дегунино" © Фото : Ольга Терешина Букет в холле хосписа "Дегунино"

"Как будто никто не исчезает, как будто все остаются. Тут всех помнят. Самое страшное, наверное, забыть. Забыть лицо, голос… Ведь и фотографии остаются не всегда", — добавляет Ольга.

В стационаре хосписа и под наблюдением его выездной патронажной службы — паллиативные пациенты в основном с онкологическим диагнозом, и пожилые, и молодые. Это болезнь без возраста. "Тут те, кому нужны специфическая терапия и обезболивание. Здесь это умеют, здесь хорошие специалисты. Самое главное, чтобы было не больно, не стыдно, уютно и хорошо", — считает собеседница.

С радостью к жизни

В холле с декоративным камином опять концерт. Семь певцов Московского синодального хора (художественный руководитель — заслуженный артист России Алексей Пузаков) выступают для нескольких пациентов и человек пяти медперсонала — большинство обитателей хосписа по состоянию здоровья присутствовать не смогли.

Бабушка лет девяноста Антонина Георгиевна сияет глазами и улыбкой. "Красиво! Будто в церкви побывала, — говорит она нараспев. — Я раньше ходила в храм, и сейчас ходила бы…" Другая пациентка, хоть и не может встать, разрешила привезти себя на кровати. "И не попросилась обратно, значит, ей тоже понравилось", — отмечает Ольга.

В программе — духовная музыка. "Подобрали в основном пасхальные произведения, с радостью жизни, надеждой на воскресение. Наш музыкальный благотворительный проект называется "Свет любви и надежды". Спросите, какая же тут надежда? В православном смысле — надежда на воскресение. Хочется, чтобы наше пение настроило всех на позитивный лад", — объясняет руководитель проекта Татьяна Трескова.

Ансамбль солистов Московского синодального хора тоже можно смело назвать волонтерами. Они выступили уже в нескольких хосписах Москвы, и благодарность их подопечных вдохновляет артистов строить планы на развитие проекта и выход за пределы столичного региона. "Чувствуется отдача, потому что есть осознание глубокого смысла того, что ты делаешь", — добавляет Трескова.

"Холодильники забиты мороженым"

"После выступлений артистов дежурства всегда легче проходят, потому что боль немного отступает", — признается заведующий хосписом Гегам Мкртчан.

Хоспис "Дегунино" — это филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения. Пациенты стационара и выездной патронажной службы — онкологические больные, нуждающиеся в обезболивании и поддерживающей терапии.

"Был случай, я дежурил, на улице жара, лето — и кто-то из пациентов попросил мороженого. Купили. На следующий день та же просьба. Опять сбегали, купили. Решили написать в фейсбуке: "Кому не сложно, приносите мороженое". Так я до одиннадцати часов вечера принимал это мороженое — несколько сотен принесли. Все морозильники были забиты. В каждой палате холодильники тоже битком. А люди все несли и несли", — вспоминает врач.

Во всех московских хосписах посещение пациентов круглосуточное.

"В больницах режим дня — такие листочки висят в каждой палате. У нас их нет. Абсолютно свободное посещение. Мы просто стараемся лишний раз больных не беспокоить, потому что ночью, например, у кого-то могло быть усиление болевого синдрома, и только под утро человек уснул. Вот мы их по часам и не будим. В общем, стараемся делать все, чтобы улучшить качество жизни, состояние и самочувствие", — рассказывает заведующий.

В одном из помещений первого этажа — часовня великомученика Пантелеимона, где по праздникам совершаются богослужения. "Пациент или его родственник могут позвать священника в любой момент, он никогда не отказывает. При этом все московские хосписы и Центр паллиативной помощи — светские учреждения, где находятся представители разных конфессий и куда вход открыт любому священнослужителю", — добавляет он.

В хосписе есть основные группы лекарственных препаратов и средства ухода, всем прочим, а также "маленькими капризами" занимается фонд "Вера". "Мы очень благодарны им — и руководству, и волонтерам. Все молодцы! Очень нам помогают!" — отмечает Мкртчан.

В "Дегунино" 15 постоянных волонтеров, а всего так или иначе участвуют в жизни хосписа 45 человек.

"Шампанского и покурить"

Когда кто-то из пациентов уходит, не переживать не получается. "Говорят о каких-то там барьерах… Просто я думаю, что очень сложно любить наполовину, переживать наполовину. Если уж любить, то в полную силу, если о ком-то заботиться — тоже. Естественно, все становятся близкими, и каждый уход переживаешь", — объясняет Ольга.

"У нас была Леночка — молодая женщина. Мы однажды пошли гулять в сад. Для пациентов это просто счастье, что можно выйти на улицу: до того как попасть в хоспис, некоторые годами не были на свежем воздухе — не имели технической возможности выйти из дома. Леночку мы повезли гулять прямо в кровати. Обычно подходишь — как и сейчас, перед концертом — и говоришь:

— Пойдемте в холл.

— Ты что, дорогая, я же не хожу.

— А мы вас прямо на кроватке.

— Заругают же.

— Кто заругает? Здесь все можно! Хотите, на руках донесу?" — улыбается Ольга.

Лену сопровождали несколько волонтеров. На вопрос "Чего сейчас еще хочется?" она ответила: "Шампанского и покурить". Шампанское нашлось безалкогольное и обычное полусухое. Сначала она выбрала безалкогольное.

"Налили ей бокал. С нами был парень-волонтер, помог ей прикурить сигарету, пепельницу дал, — вспоминает Ольга. — Она лежит, улыбается в небо и говорит: "Господи, спасибо тебе! Вы знаете, меня сегодня еще и окрестили. Я думала, что самый лучший день в моей жизни был, когда я выиграла литературный конкурс. Ничего подобного: самый лучший день — вот прямо сейчас. Налейте мне еще шампанского, настоящего!"

"Пришли ее подруги и очень удивились: обычно она мало ела и пила из-за приступов дурноты. А тут говорит: "Еще кофе и мороженого!.." Через несколько дней Лена ушла. Обычно мы не замечаем вот этих мелочей. Но это для нас "мелочи", а для кого-то — очень важно. Это, может быть, счастье", — заключает Ольга.

"Как сидел с родителями у костра"

"Недавно наш волонтер гуляла с пациентом, и они разговорились о счастье. Больной вспоминал не любимую работу, не покупку первой машины. Он вспоминал, как сидел с родителями у костра, когда был маленьким, как впервые взял за руку дочку… Она сейчас приходит к нему — уже взрослая, красивая", — рассказывает Ольга.

© Фото : Ольга Терёшина Подопечные хосписа "Дегунино" © Фото : Ольга Терёшина Подопечные хосписа "Дегунино"

Другому волонтеру пациентка как-то призналась, что хочет просто постоять. "В тот момент это было для нее счастьем. Вот и мы с вами счастливые, потому что вообще можем ходить — пусть даже на работу, приготовить себе кофе, кого-то поцеловать, обнять. А у некоторых не шевелятся руки, нет на это сил", — рассуждает она.

"Хочется маникюр и красивую стрижку"

Ольга стала волонтером, потому что от онкологии умерла ее бабушка. "Сначала, наверное, это был порыв — "додать" любовь кому-то еще. А потом я поняла, что не могу без этого. Просто потому, что здесь я себя чувствую на своем месте. Причем в фонде есть правило: если вы только что пережили утрату близкого человека или у вас прямо сейчас есть тяжело болеющий родственник, то прежде чем стать волонтером или благотворителем фонда, вас попросят подождать год, чтобы принять взвешенное решение", — отвечает Ольга на вопрос о выборе работы.

Среди волонтеров есть ответственные за чистоту, за общение с пациентами и их родственниками, за прогулки, за растения в зимнем саду, за хозяйство.

"Я, в свою очередь, стараюсь, чтобы здесь просто было хорошо. Новый плед на диван, найти артистов, которые понравятся пациентам, принести новую чашку, ложку, футболку, если кто-то свою дома забыл. Поговорить с родственником, который только что лишился близкого человека, и сейчас растерян, напуган и не знает, что делать, — это тоже моя работа. Утешить, направить, объяснить, помочь организовать", — рассказывает Ольга.

Ей нравится быть с пациентами рядом. "Для меня это проявление любви — помочь поесть, погладить, помазать кремом ручки, причесать", — говорит она.

© Фото : Ольга Терёшина Волонтер — мастер красоты — за работой в хосписе © Фото : Ольга Терёшина Волонтер — мастер красоты — за работой в хосписе

"А еще у нас есть волонтер — мастер красоты. Каждой женщине важно чувствовать себя красивой, даже если ты прикована к постели. Многим хочется сделать маникюр и красивую стрижку, вот наш волонтер и приходит ко всем желающим и стрижет", — добавляет Ольга.

Музыкант в "совершенно полосатом халате"

Одним из пациентов хосписа был Анатолий Васильевич — профессиональный музыкант, объездивший весь мир. С ним было особенно интересно общаться.

"Как-то к нам приехал музыкальный коллектив, который не очень хорошо играл. Мы сидели и обсуждали с ним это. Он переживал: не та, мол, тональность. Потом подошел к ребятам и, хотя на самом деле был достаточно резким человеком, так нежно, так деликатно сказал: "Как здорово, что вы пришли. У вас поет душа — это видно. Ее бы только оформить в хорошую музыку". Они поняли и не обиделись абсолютно, и за это я ему благодарна", — вспоминает координатор фонда.

© Фото : Ольга Терёшина Выступление музыкантов в хосписе "Дегунино" © Фото : Ольга Терёшина Выступление музыкантов в хосписе "Дегунино"

"Когда он уже уходил и ему было очень плохо, я села рядышком, и он мне долго рассказывал о своей молодости. Он воспитывался в интернате, потому что хотел заниматься только музыкой, — уехал от родителей. Через неделю, как его не стало, помогая разобрать вещи для прачечной, я нашла его халат. Он был какой-то особенный, совершенно полосатый", — делится подробностями Ольга.

И она сразу вспомнила, каким красивым Анатолий Васильевич был в этом халате. По ее признанию, простояла так минут пятнадцать, думая о нем со слезами нежности и благодарности.

"Конечно, каждый раз, сколько бы ни прошло времени, все равно сердце екает: вспоминаешь, хочется встретиться. И на самом деле, я надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся", — заключает девушка-волонтер.