Муфтий о ситуации с Евкуровым: отлучение от общины мусульман недопустимо

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Отрешение от мусульманской общины с точки зрения ислама недопустимо и может внести лишь раскол в умму, тем более в священный месяц Рамадан, при этом народ обязан проявлять покорность своему главе, говорится в заявлении муфтия Москвы и ученого секретаря Совета улемов ДУМ РФ (в составе Совета муфтиев России) Ильдара Аляутдинова по поводу "отлучения" от мусульман главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

В мае Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины Евкурова, "пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе". Глава республики в ответ сообщил, что простил председателя ДЦМ Ису Хамхоева за это заявление и пригласил его к себе в гости.

"Лишь Всевышний вправе определять"



"Отрешение от мусульманской общины с точки зрения ислама есть ничто иное, как вынесение такфира. Такфир — высказанное решение о человеке, согласно которому его называют неверующим, безбожником (по-арабски — кяфир). Эта материя достаточно тонкая и непростая, ведь называя другого кяфиром, человек берет на себя огромную ответственность. Обвинение является очень серьезным и опасным поступком: если обвиняющий ошибается и обвиняемый таковым не является, тогда грех ложится на первого и именно он становится кяфиром", — говорится в заявлении Аляутдинова, опубликованном на сайте ДУМ.

Как отметил муфтий, ученые четырех правовых школ в исламе — ханафитской, шафиитской, ханбалитской и маликитской — единогласно запрещали такфир. По его словам, лишь Всевышний вправе определять, кто верующий или неверующий. Хотя, добавил Аляутдинов, существуют некоторые признаки, действия и слова, которые явно свидетельствуют об отрицании Всевышнего либо непоколебимых устоев ислама и служат причиной тому, что человек выходит из религии.

Мусульманский деятель приводит, в частности, высказывания знаменитого толкователя Корана Ибн Аббаса о том, что "Всевышний Аллах запретил говорить "ты неверующий!" тому, кто свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, как и запретил им мертвечину!"

"То есть обвинять кого-либо в неверии недозволительно, это равносильно употреблению мертвечины или свинины", — поясняет муфтий.

"Так можно ли принимать подобные решения о вероотступничестве, да еще и в священный месяц Рамадан? В месяц Рамадан все благодеяния верующего особо значимы перед Богом, а любые прегрешения становятся тяжелее по степени греховности, и спрос за них будет строже. Подобные заявления об отрешении тех или иных людей или организаций от мусульманской общины, с одной стороны, вносят серьезный раскол в мусульманское сообщество, смуту", — отмечается в заявлении.

С другой, добавил Аляутдинов, "человек, стоящий во главе власти, имеет особый статус, народ обязан проявлять покорность своему главе и следовать за ним до тех пор, пока тот не совершит явного ослушания Всевышнего". С точки зрения шариата, ДЦМ Ингушетии должен подчиниться руководителю субъекта, отбросив амбиции, считает представитель ДУМ РФ.

"В священный месяц Рамадан нужно призывать людей на правильный и праведный путь, поскольку это богоугодное дело. Следует сторониться вынесения решений о вероотступничестве и неверии того или иного человека. В современных реалиях, к сожалению, существуют опасные и разрушительные течения, идеология которых построена как раз на такфире, обвинении верующих заблудшими, и на своей исключительности в вопросе правильности соблюдения религии. И, наконец, не следует смешивать религию с политическими процессами: не подобает использовать то, что свято и дано для других целей, в качестве рычага в неких механизмах, где присутствуют личные, клановые и иные интересы", — говорится в заявлении.

Евкуров и ДЦМ Ингушетии

Совет тейпов при главе Ингушетии ранее также осудил и назвал необоснованным заявление ДЦМ республики об отлучении руководителя региона Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Президиум совета тейпов потребовал от соответствующих органов дать правовую оценку решению муфтията.

В конце декабря 2015 года Евкуров выразил недовольство работой Духовного центра мусульман Ингушетии, выступил за отставку его руководителя Исы Хамхоева и предложил провести выборы нового муфтия. Причиной этого он назвал реакцию ДЦМ на массовую потасовку, произошедшую летом 2015 года в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая "подрывает авторитет официального духовенства". Хамхоев отказался уходить в отставку.

Весной 2016 года глава Ингушетии сообщал, что началась процедура ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей. В августе 2017 года Верховный суд Ингушетии на основании ходатайства регионального минюста приостановил на неопределенный срок производство по заявлению о ликвидации и исключении из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии.