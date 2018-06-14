Священник: Говорухин останется в золотом списке русских художников

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Режиссер Станислав Говорухин был очень сильной творческой натурой, мог ставить неудобные вопросы перед обществом и не бояться самому на них отвечать, заявил РИА Новости экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. О кончине режиссера, который возглавлял думский комитет по культуре, сообщил в четверг на пленарном заседании нижней палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.

"Он был государственник, человек абсолютно русский по своему духу и ментальности. Человек бесстрашный и внутренне свободный. Это не значит, что я всегда соглашался с ним… Но нам очень не хватает людей, умеющих ставить неудобные вопросы перед обществом и перед людьми и, самое главное, — на них отвечать. Таких людей всегда очень мало", — сказал Вигилянский, лично знавший режиссера.

Он назвал Говорухина "очень сильной творческой натурой", обладавшей большой внутренней независимостью и свободой, которые у него "были сродни такому религиозному, христианскому качеству". По словам Вигилянского, публицистическая документалистика Станислава Говорухина говорит о нем "как о человеке, очень широком и разностороннем в творческом смысле, умеющим самое главное, что требуется от художника, – это создание уникальных характеров".

"И, конечно, он был гражданином своей страны, в самом лучшем смысле этого слова", — подчеркнул священнослужитель, добавив, что Говорухин "запомнится многим и останется в золотом списке русских художников".