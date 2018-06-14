Движение ограничат в Москве в связи с проведением Ураза-байрама 15 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Временные ограничения для проезда автотранспорта будут введены в Москве 15 июня в связи с проведением исламского праздника Ураза-байрам, сообщили в четверг в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). Праздник Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих.
Кроме того, перекрытия вводятся на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект, улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке, Климентовском и Озерковском переулках.
Также с 15 июня с 4 утра до 11 часов дня будет частично ограничено движение по улице Хачатуряна (по крайней правой полосе) с отменой остановки городского транспорта "Новый Иерусалим".
Горожан просят с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.