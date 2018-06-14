Движение ограничат в Москве в связи с проведением Ураза-байрама 15 июня

Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017

Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Временные ограничения для проезда автотранспорта будут введены в Москве 15 июня в связи с проведением исламского праздника Ураза-байрам, сообщили в четверг в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). Праздник Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих.

По информации ЦОДД, временные перекрытия движения автотранспорта в связи с проведением религиозного праздника будут введены 15 июня с 4 утра до 11 часов дня на улице Дурова (от Олимпийского проспекта до Проспект мира), улице Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской улице, улице Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от Проспекта Мира до улицы Гиляровского).

Кроме того, перекрытия вводятся на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект, улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке, Климентовском и Озерковском переулках.

Также с 15 июня с 4 утра до 11 часов дня будет частично ограничено движение по улице Хачатуряна (по крайней правой полосе) с отменой остановки городского транспорта "Новый Иерусалим".

Горожан просят с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.