Глава Карачаево-Черкесии пригласил всех верующих на праздничный ифтар

ЧЕРКЕССК, 13 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пригласил всех желающих на большой ифтар — праздник разговения, который состоится в среду вечером в столице республики, сообщает его пресс-служба.

"Стало доброй традицией перед праздником Ураза-Байрам проводить праздничные разговения во всех городах и районах Карачаево-Черкесии, а затем большой ифтар — в столице республики. Сегодня в Черкесске в 20.00 в ресторанном комплексе "Эдельвейс" состоится праздник разговения, куда могут прийти все желающие, — постящиеся верующие из всех уголков республики и малоимущие семьи", — написал глава региона на своей официальной странице в Instagram.

По решению главы КЧР, малоимущим семьям всей республики будет передано более двух тысяч продуктовых наборов.

В связи с праздником Ураза-Байрам, символизирующим окончание месяца Рамадан, 15 июня объявлен в Карачаево-Черкесии выходным днем.

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