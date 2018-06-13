В ФЕОР заявили о готовности принять еврейских болельщиков из других стран

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российские еврейские общины полностью готовы принять единоверцев из других стран, которые приедут на Чемпионат мира по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"В столице России игры продлятся две недели, и для всех желающих посетить молитву и субботнюю кошерную трапезу в синагоге будут вести работу два помещения общей вместимостью 1000 человек. Специально к проведению матчей запущено мобильное приложение с контактной информацией еврейских общин городов, где будут проводиться игры; в общинных центрах будут установлены информационные стенды для туристов с англоговорящими помощниками", — говорится в сообщении. Как отметили в организации, России десять тысяч израильтян, а также несколько тысяч еврейских туристов из других стран.

Кроме того, в синагогах городов-участников мундиаля раввинам будут помогать студенты ешив (еврейских учебных заведений) со знанием разных языков. Кроме того при поддержке Еврейского музея и Центра толерантности был реализован ряд проектов, направленных на снижение уровня напряженности среди футбольных болельщиков. Эти проекты поддержали ЮНЕСКО и ФИФА.

"Раввины всех городов отмечают, что в преддверии ЧМ получают большое количество электронных писем и запросов на посещение синагоги в Шабат, будние дни и возможность кошерного питания. Общины и синагоги включены во многие путеводители по принимающим городам, разработанным к Чемпионату", — уточняют в ФЕОР.

"Сегодня еврейская община России готова к такому наплыву гостей из Израиля и других стран, мы рады предоставить сервис и по встрече шабатов, уроков Торы, предоставлению кошерного питания, так и рассказать всем посетителям вне зависимости от национальности и вероисповедания об истории еврейской общины России. Многие исторические здания синагог являются объектами культурного наследия России, которые будут интересны всем желающим узнать больше о нашей стране", — отметил глава ФЕОР раввин Александр Борода.