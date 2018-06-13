Папа Франциск сердечно поприветствовал участников и организаторов ЧМ-2018

ВАТИКАН, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск сердечно поприветствовал участников и организаторов чемпионата мира по футболу, который открывается в четверг в России, а также многочисленных футбольных болельщиков, и пожелал, чтобы это важное спортивное событие содействовало солидарности и миру между народами.
"Пусть эта важная спортивная манифестация станет поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру между нациями", — подчеркнул папа Франциск, который является увлеченным футбольным болельщиком.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня и продлится до 15 июля, матчи примут 11 городов.