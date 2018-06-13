Папа Франциск сердечно поприветствовал участников и организаторов ЧМ-2018

ВАТИКАН, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск сердечно поприветствовал участников и организаторов чемпионата мира по футболу, который открывается в четверг в России, а также многочисленных футбольных болельщиков, и пожелал, чтобы это важное спортивное событие содействовало солидарности и миру между народами.

"Завтра открывается чемпионат мира по футболу в России. Хочу направить мое сердечное приветствие игрокам и организаторам, а также тем, кто при помощи средств социальной коммуникации будут следить за этим событием, преодолевающим любые границы", — заявил понтифик в среду по окончании традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

"Пусть эта важная спортивная манифестация станет поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру между нациями", — подчеркнул папа Франциск, который является увлеченным футбольным болельщиком.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня и продлится до 15 июля, матчи примут 11 городов.