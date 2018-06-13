Патриарх напомнил священнослужителям о долге гостеприимства перед ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии чемпионата мира по футболу в России призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков, которые могут появиться на приходах, и отвечать на их любые вопросы.
По его словам, как это нередко бывает в аналогичных случаях, когда на территории страны проводятся большие международные мероприятия, в православные храмы приходят гости из-за рубежа, приехавшие в это время в Россию.
Он подчеркнул, что священнослужители должны быть "открыты к тому, чтобы взаимодействовать со всеми, кто посетит нашу страну".
Команда Станислава Черчесова в четверг в матче открытия ЧМ-2018 сыграет в "Лужниках" со сборной Саудовской Аравии, встреча начнется в 18.00 мск. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.