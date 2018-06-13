Патриарх напомнил священнослужителям о долге гостеприимства перед ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии чемпионата мира по футболу в России призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков, которые могут появиться на приходах, и отвечать на их любые вопросы.

"Собираемся мы в преддверии большого события для нашей страны – чемпионата мира по футболу. Прямо он не затрагивает, конечно, церковную повестку дня, но косвенно затрагивает. Потому что в страну приедет очень много людей из разных стран мира", — сказал патриарх, открывая в среду заседание Высшего церковного совета в Москве.

По его словам, как это нередко бывает в аналогичных случаях, когда на территории страны проводятся большие международные мероприятия, в православные храмы приходят гости из-за рубежа, приехавшие в это время в Россию.

"Поэтому я просил бы, чтобы все мы были готовы к тому, чтобы гостеприимно принимать, в том числе и на церковных площадках, всех тех людей, которые будут обращаться в Русскую православную церковь, которые будут задавать нам вопросы, которые будут интересоваться церковной жизнью. Это, во-первых, долг гостеприимства, но и, кроме того, это и наш пастырский долг – отвечать на вопросы тех, кто в наш адрес вопросы обращает", — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что священнослужители должны быть "открыты к тому, чтобы взаимодействовать со всеми, кто посетит нашу страну".

Команда Станислава Черчесова в четверг в матче открытия ЧМ-2018 сыграет в "Лужниках" со сборной Саудовской Аравии, встреча начнется в 18.00 мск. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.