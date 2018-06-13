Главный имам Ташкента скончался после перенесенного в апреле инсульта

ТАШКЕНТ, 13 июн — РИА Новости. Известный религиозный деятель Узбекистана, главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов скончался утром в среду после перенесенного в апреле инсульта, сообщил РИА Новости представитель управления мусульман Узбекистана.

"Рано утром 13 июня скончался известный религиозный деятель, главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в начале апреля Турсунов перенес инсульт и был прооперирован, с тех пор он находился в тяжелом состоянии.

Анвар-кори Турсунов родился в 1958 году в Ташкенте. В 1981 году окончил факультет узбекской филологии Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а в 2001 году – Ташкентский исламский институт. С 1999 года он являлся главным имамом Ташкента.

В июле 2009 года на Турсунова было совершено покушение. Трое неизвестных нанесли имаму девять ножевых ранений недалеко его дома. По данным местных СМИ, по подозрению в покушении на имама были задержаны около 70 человек. Однако официальные органы до сих пор не обнародовали результаты расследования и судебного процесса по делу о покушении.