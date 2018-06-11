На западе Украины сгорела православная церковь

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Деревянная церковь площадью 250 квадратных метров сгорела в Ивано-Франковской области Украины, ее тушение идет до сих пор, сообщает госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, ночью в понедельник спасателям поступило сообщение о пожаре в православной церкви преображения Господня Киевского патриархата. Деревянная церковь 1921 года постройки в селе Новица Калушского района является памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

К тушению пожара привлечены восемь единиц пожарно-спасательной техники, 28 человек.

"В 3.47 пожар локализован. Никто из людей не пострадал… Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

Пожарные спасли от огня одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять рядом расположенных жилых домов.