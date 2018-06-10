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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Троица вместо айфона: чему святые научили Россию

08:0010.06.2018
(обновлено: 08:02 10.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрихожане во время богослужения. Архивное фотоПрихожане во время богослужения. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. В воскресенье православная церковь отмечает День всех святых, в земле Российской просиявших, — праздник, забытый на протяжении многих веков и восстановленный через год после Октябрьской революции. О том, чем русские святые отличаются от всех прочих, в чем разница между Сергием Радонежским и Стивом Джобсом и как вообще становятся святыми, — в материале РИА Новости.

Праздник возник на волне духовного подъема: в XVI веке на двух церковных соборах, получивших название Макарьевских (по имени тогдашнего митрополита Московского и всея Руси Макария), в один день были прославлены сразу 40 святых. Но по непонятным до сих пор причинам уже к концу столетия это стало забываться, и праздник сохранился только у старообрядцев.

Святой или просто хороший?

Освящение пасхальных куличей в Великую субботу. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл призвал паству побольше молчать
"Это немного странный праздник. С одной стороны, он всегда бывает в пост. С другой, по сути, это последний праздник пасхального цикла: Воскресение Христово, Вознесение, Пятидесятница, когда родилась Церковь, потом "сплошная седмица" (неделя, когда пост в среду и пятницу отменяется. — Прим. ред.) радости, которая оканчивается Днем всех святых — общим праздником Церкви. А завтрашний праздник — он уже наш, "домашний", когда прославляются не вообще все святые, а только русские. Естественно, не по крови, а либо совершившие свои подвиги на территории Святой Руси — Великой, Малой, Белой и Червонной, и Тмутараканьской, либо принадлежавшие к Русской церкви. И в этот день стоит подумать: а кто такие вообще святые?" — рассуждает иеромонах Украинской православной церкви Московского патриархата Феодорит (Сеньчуков).

Мы часто отождествляем понятия "святой" и "хороший человек". А между тем преподобный Иосиф Волоцкий призывал казнить еретиков, праведного Артемия Веркольского убила молния, а что хорошего сделал Василий Блаженный, вообще непонятно. "Дело в том, что святой — это тот, кто стремится к Богу. Тот, кто не просто верит в Бога (потому что бесы, как учит Церковь, тоже в него верят), но тот, кто Богу верит, несмотря на "жестокий век", бытовуху и образ жизни", — напоминает священнослужитель.

Доверять и терпеть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл освятил Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге
Знаменитый бестселлер митрополита Тихона (Шевкунова) о "несвятых святых", по его мнению, написан как раз об этом — о том,  как неизвестные никому люди своей жизнью "угодили Богу".  И таких людей он повстречал немало.

"Сегодня я отпевал женщину, страдавшую тяжелой болезнью, от которой она и скончалась. Но она безропотно терпела, всецело доверяла Господу, с радостью исповедовалась — хотя какие грехи могут быть у глубокого инвалида, привязанного к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — Прим. ред.)? И с радостью причащалась. Я верю, что она теперь в селениях праведных с другими, пусть и непрославленными, святыми. Мы все призваны к святости!" — убежден отец Феодорит.

Куда идет русский святой

Святая Троица в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
"Праздник зеленого цвета": о чем нужно помнить в Троицын день
Двадцатого июля 1908 года крестьянин Судогодского уезда Владимирской губернии Николай Газукин направил в Святейший синод ходатайство о восстановлении празднования "Всем святым Российским, с начала Руси прославленным". Но прошение было отклонено — высший орган церковного управление счел достаточным то, что испокон века существует День всех святых, который включает в себя память и русских святых.

И тем не менее Поместный собор 1917–1918 годов восстановил не только патриаршество, но и вернул этот праздник в церковный календарь с формулировкой: "В наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России, <…> представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он нам и нашим отторженным братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха".

"С точки зрения Церкви случайностей не бывает. Когда общество видимым образом отходит от Бога, потребность в святости ощущается живее. И как только исчезает прежняя православная Россия, возникает потребность в связующей нити. Нет больше внешних форм обращения к Богу, приходится обращаться к внутренним", — объясняет преподаватель Киевской духовной академии священник Роман Савчук.

По его мнению, феномен "русской святости" можно описать стремлением именно к этим внутренним формам духовной жизни. "Наверное, это связано с особенностями менталитета — мы совсем не южный народ, не экстраверты, которые могут легко вписываться в любое общество. Русский святой всегда сначала уходит из мира — чтобы остаться наедине с Богом, и только потом Бог возвращает его обратно, зачастую даже против его воли. "Неотмирный человек", наверное, здесь самое подходящее определение. И русский человек всегда ищет того самого "неотмирного" человека, с помощью которого сможет жить", — размышляет отец Роман.

Троица или iPhone

Патриарх Кирилл во время богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста на московском подворье Троице-Сергиевой лавры
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Патриарх потребовал от спевшего "Мурку" священника покинуть Москву
Словосочетание "День всех святых" во всем мире устойчиво ассоциируется с праздником Хеллоуин — от шотландского сокращения английской фразы All-Hallows-Even ("Вечер всех святых"). Традиции древних кельтов прочно соединились с христианскими, и теперь память о святых в общепринятом на Западе понимании крепко связана со смертью и областью сверхъестественного. Давно забыто даже то, что выдолбленные тыквы с горящими внутри свечками когда-то трактовались как символ победы Христа над злом. О разнице подходов и менталитета размышляет ректор Курской духовной семинарии архимандрит Симеон (Томачинский).

"Предположим, что существовал бы "День всех американских кумиров". Тогда, конечно, одно из главных мест в нем занимал бы Стив Джобс, создатель Apple, выдающийся, гениальный человек, который реально изменил мир, как и хотел. Многие из нас, чуть ли не все, пользуются компьютерами Mac, айфонами, айпадами, мы даже мыслим теми категориями, которые придуманы создателями этой техники. Но когда читаешь жизнеописание Стива Джобса, то с удивлением видишь, что подражать, в общем-то, нечему. С христианской точки зрения это все со знаком минус: от его личной жизни до работы с подчиненными. "Поле искажения реальности", то есть вдохновенный обман, нетерпимость, деспотичность, уверенность в своей правоте, а главная цель — деньги, влияние, успех. Это яркое проявление духа протестантской трудовой этики, недаром многие отмечали, что Джобс в своих выступлениях похож на протестантского пастора, хотя он был даже не христианином, а дзен-буддистом", — говорит архимандрит.

Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
© Фото : Юлия Маковейчук
В Москве мощам святителя Луки Крымского поклонились 157 тысяч человек
В противовес он приводит пример преподобного Сергия Радонежского, построившего первую церковь в честь Святой Троицы, чтобы воззрением на Нее "побеждалась ненавистная рознь мира сего", и вспоминает слова знаменитого философа  Владимира Ильина о том, что только России удалось совместить дух подлинной святости с экономическим процветанием.

"Помните, он писал, что Запад простил бы нам кремлевские соборы и оптинских старцев, но он не смог простить того, что вместе с ними у нас были потрясающие успехи цивилизации, мощное государство, развитая промышленность и высокая культура", — цитирует Ильина отец Симеон.

В канун праздника он призывает, несмотря на все бытовые неурядицы, экономические сложности и горячую полемику о судьбах России, помнить, что именно святость всегда была главной "русской идеей", и постараться остаться христианами не только по имени, но и по жизни.

 

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Религия и мировоззрение
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