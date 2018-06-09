В РПЦ выступили за увеличение размера пособий многодетным семьям

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Русской православной церкви предложили ввести денежное пособие на каждого ребенка для многодетных родителей и дифференцированное налогообложение в зависимости от количества детей в семье, а также сформировать специальную федеральную целевую программу по обеспечению жильем многодетных семей. Предложения РПЦ представил на конференции в Москве замглавы синодального отдела по благотворительности священник Александр Алешин.

"Одной из самых уязвимых категорией являются многодетные семьи, поэтому мы предлагаем обратить внимание на оказание помощи семьям в регионах с самой сложной демографической ситуацией. Меры поддержки многодетных позволят увеличить рождаемость", — заявил Алешин в ходе конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели", слова которого приводит в субботу сайт Московского патриархата.

По словам священника, одной из таких мер может стать введение дифференцированного налогообложения для семей в зависимости от количества детей, занятости родителей и других факторов.

"Также ситуацию может улучшить введение денежного пособия на каждого ребенка в многодетной семье, пересмотр критериев нуждаемости по доходам и имуществу, разработка мер по реструктуризации кредитных обязательств малообеспеченных семей, разработка системы гарантированного совместного отдыха многодетных семей", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, замглавы синодального отдела предложил сформировать специальную федеральную целевую программу по обеспечению жильем многодетных семей. "Программа должна предусматривать максимальное снижение ипотечной ставки до 0% при рождении третьего ребенка и последующих детей, субсидии для найма жилья", — пояснил Алешин.

В январе с поддержкой просьбы многодетных семей принять закон, регулирующий их статус, выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем докладе на открытии VI Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации он подчеркнул, что это "было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации". Предстоятель РПЦ заметил, что "в западных парламентах подобные законодательные акты принимаются в отношении групп лиц соответствующей ориентации, а у нас почему-то возникают трудности с тем, чтобы придать особый статус многодетным семьям". По его словам, принятие такого закона имело бы "огромное символическое значение" и смогло бы продемонстрировать всему миру "разницу в подходах" и то, как Россия "заботится о своем будущем".

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что властям РФ предстоит законодательно определить статус многодетных семей.