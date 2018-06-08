Иконы, похищенные в Нижегородской области, вернут настоятельнице монастыря

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Старинные иконы, похищенные из Макарьевского монастыря в Нижегородской области, возвратят на место постоянного пребывания, передав настоятельнице, сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.
Десять древних икон были похищены из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря 2 мая. Было возбуждено уголовное дело, правоохранители оперативно задержали троих подозреваемых. Третьего июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев передал найденные иконы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Среди похищенных и вновь обретенных икон — две иконы преподобного Макария, одна из которых с частицей мощей, "Преподобный Макарий и святой Николай", "Святой Николай Чудотворец" с частицей мощей, "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне", "Господь Вседержитель" и Владимирская икона Божией Матери.