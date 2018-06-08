Иконы, похищенные в Нижегородской области, вернут настоятельнице монастыря

Церемония передачи десяти старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после патриаршего богослужения. 3 июня 2018

Церемония передачи десяти старинных икон, украденных из монастыря в Нижегородской области, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после патриаршего богослужения. 3 июня 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Старинные иконы, похищенные из Макарьевского монастыря в Нижегородской области, возвратят на место постоянного пребывания, передав настоятельнице, сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.

Десять древних икон были похищены из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря 2 мая. Было возбуждено уголовное дело, правоохранители оперативно задержали троих подозреваемых. Третьего июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев передал найденные иконы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

"Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передаст 10 икон, похищенных злоумышленниками и найденных сотрудниками полиции, настоятельнице Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря игуменье Михаиле в кафедральном соборе Нижнего Новгорода в воскресенье, 10 июня, после божественной литургии", — говорится в сообщении.

Среди похищенных и вновь обретенных икон — две иконы преподобного Макария, одна из которых с частицей мощей, "Преподобный Макарий и святой Николай", "Святой Николай Чудотворец" с частицей мощей, "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне", "Господь Вседержитель" и Владимирская икона Божией Матери.