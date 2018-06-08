Инфокиоски для пожертвований впервые установлены в мечетях Ташкента

ТАШКЕНТ, 8 июн – РИА Новости. Информационные киоски для пожертвований впервые установлены в 13 мечетях Ташкента и Ташкентской области, их запуск приурочен к празднованию священного для мусульман месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции), сообщила в пятницу пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

В Узбекистане, где проживают более 32,6 миллиона человек, 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

"Благотворительный общественный фонд "Вакф" совместно с "Капиталбанком" и банком "Ипак Йули" установил в 12 крупных мечетях Ташкента и в комплексе Зангиота в Ташкентской области специальные инфокиоски самообслуживания, позволяющие совершать благотворительные пожертвования", — говорится в сообщении. Провести платеж можно как наличными средствами, так и картой любого банка Узбекистана.

Благотворительный общественный фонд "Вакф" создан в начале мая этого года. Фонд финансирует работы, связанные с реконструкцией мечетей, святых мест паломничества, а также обеспечивает необходимыми материально-техническими ресурсами сотрудников данной сферы.

Ранее УМУ сообщало, что в начале июня в Узбекистане начал вещание первый интернет-телеканал Muslim TV, запуск проекта также был приурочен к празднованию Рамадана.

Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. В этом году месяц Рамадан в арабском мире начался в четверг, 17 мая, с восхода солнца. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).