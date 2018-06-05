В РПЦ назвали "чудовищной вещью" рекламу безалкогольного пива в СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Русской православной церкви назвали "совершенно чудовищной вещью" рекламу безалкогольного пива на российских телеканалах.
По его словам, речь идет о "символах", и то, что называется безалкогольным пивом, "точно так же пенится, оно в тех же самых бокалах, и так далее". Замглавы синодального отдела назвал сложившуюся ситуацию "обманом" граждан.
"Мы боимся об этом говорить, потому что боимся, что нас обвинят в некоем морализаторстве… А мы не боимся за свое будущее, за будущее своих детей? У нас проблемы с наркоманией, проблемы с алкоголизмом нерешенные, и мы опять начинаем… Ну, вспомните, как пропагандировали водку со всех экранов. Будем спаивать Россию опять?" — продолжил Щипков.
В сентябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости, что проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту. Она предложила отказаться от термина "безалкогольное пиво". По словам Поповой, пиво — это результат брожения, а безалкогольного брожения не может быть.