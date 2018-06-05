В РПЦ назвали "чудовищной вещью" рекламу безалкогольного пива в СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Русской православной церкви назвали "совершенно чудовищной вещью" рекламу безалкогольного пива на российских телеканалах.

"Реклама безалкогольного пива вернулась не так давно на наши экраны. Мы каждый день видим, как она нарастает, увеличивается, становится все более агрессивной. И мы же все прекрасно понимаем, что рекламируют не безалкогольное пиво, а рекламируют — пиво. Известные пивные бренды. Хотя формально как бы придраться невозможно", — заявил первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, выступая в эфире авторской программы на телеканале "Спас".

По его словам, речь идет о "символах", и то, что называется безалкогольным пивом, "точно так же пенится, оно в тех же самых бокалах, и так далее". Замглавы синодального отдела назвал сложившуюся ситуацию "обманом" граждан.

"Мы боимся об этом говорить, потому что боимся, что нас обвинят в некоем морализаторстве… А мы не боимся за свое будущее, за будущее своих детей? У нас проблемы с наркоманией, проблемы с алкоголизмом нерешенные, и мы опять начинаем… Ну, вспомните, как пропагандировали водку со всех экранов. Будем спаивать Россию опять?" — продолжил Щипков.

По его мнению, если можно рекламировать безалкогольное пиво, тогда с таким же успехом можно говорить и о "безнаркотических наркотиках". "Если есть безалкогольный алкоголь, то почему не может быть безнаркотической наркоты? Вот, например: "бестабачные" кальяны. В какое кафе не зайдешь — воскуряют", — заметил Щипков.

В сентябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости, что проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту. Она предложила отказаться от термина "безалкогольное пиво". По словам Поповой, пиво — это результат брожения, а безалкогольного брожения не может быть.