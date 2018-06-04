Презентация руководства по предотвращению антисемитизма состоялась в ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости. Первое руководство на тему "Предотвращение антисемитизма посредством образования" было представлено в понедельник в штаб-квартире в ЮНЕСКО в Париже.

Брошюра, состоящая из более чем 80 страниц, была подготовлена ЮНЕСКО совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отмечается, что руководство предназначено для политических лидеров, работников в сфере образования и молодежи, предлагает меры по борьбе с антисемитизмом и предоставляет инструменты, которые могут использоваться системами образования для укрепления противостояния молодежи идеям антисемитизма, насильственному экстремизму и всем формам дискриминации.

Некоторые из направлений, обозначенных в этом руководстве, включают ознакомление педагогов с антисемитскими стереотипами и теориями заговора, реагирование на антисемитские действия и высказывания в школьной среде.

"Важно, чтобы международные организации и международное сообщество мобилизовались, потому что борьба с антисемитизмом не должна вестись только еврейскими организациями", — сказала гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле, представляя публикацию.

По ее словам, сейчас руководство выпущено на английском языке, но в сентябре выйдет перевод на французский и другие языки.

Азуле отметила, что в 2011 году ЮНЕСКО вместе с БДИПЧ ОБСЕ выпустили руководство против исламофобии.