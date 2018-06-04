XX Волжский Крестный ход прибыл в Нило-Столобенскую пустынь

ТВЕРЬ, 4 июн – РИА Новости. XX Волжский Крестный ход прибыл в понедельник в монастырь Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер, в этот же день его участники совершат поездку на катере по деревням Заполек, Климова Гора, Николо-Рожок и ЗАТО Солнечный, где будут совершены молебны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.

"Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей", — отметил Игорь Руденя на открытии крестного хода.

XX Волжский Крестный ход стартовал в субботу от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области. Шествие также сделает остановку в Дубне Московской области. В этом году Волжский Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. В субботу митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавил божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского монастыря, затем участники прошли крестным ходом к истоку Волги, где состоялось малое водоосвящение.

Во вторник участники хода посетят литургию и отправятся в Богородицкий Житенный женский монастырь, где состоится вечернее богослужение, сказал собеседник агентства.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

В пресс-службе добавили, что к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор был основан Михаилом Тверским в 1285 году.

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