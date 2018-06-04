В ФРГ по обвинению в коррупции задержали монаха, бежавшего из Таиланда

БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Буддийский монах, бежавший из своего монастыря в Таиланде за минуты до ареста по обвинению в коррупции, задержан в Германии по запросу таиландского Национального центрального бюро Интерпола, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.
Монах был задержан в одном из аэропортов Германии и помещен под стражу, говорится в сообщении.
Пхра Пхромметхи пересек границу с Лаосом, оттуда отправился в Камбоджу, затем во Вьетнам, откуда вылетел в Германию через Катар, сообщает газета.
Бангкокский суд 24 мая выдал полиции восемь постановлений на арест высокопоставленных буддийских монахов, семи – по обвинениям в расхищении монастырских фондов, предназначенных для ремонтных и строительных работ, и одного по обвинению в подделке королевских вензелей на амулетах, которые он распространял среди верующих, и подстрекательство к грабежам во время многодневных массовых демонстраций в Бангкоке в 2013–2014 годах, одной из которых он руководил.
Следственное дело о крупных хищениях средств, выделенных на ремонт и строительство храмов в масштабах страны, было заведено в Таиланде более двух лет назад. Несколько гражданских чиновников департамента по делам религий министерства образования Таиланда, совместно с высокопоставленными монахами отвечавшие за распределение фондов, уже около года находятся под арестом. Однако монахов по этому делу арестовали впервые. Сразу после ареста и предъявления обвинений представители Совета буддийской сангхи провели церемонию лишения арестованных монахов священного сана.