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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Подсчет духовных калорий": у православных начинается Петров пост

08:0004.06.2018
(обновлено: 08:01 04.06.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкКупола православного храма. Архивное фотоКупола православного храма. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости, Наталия Федотова. У православных христиан начинается очередной пост — Петров. Чем он важен, почему проходит летом и как его соблюдать — в материале РИА Новости.

Выход из зоны комфорта

Каждый из православных постов предшествует какому-то важному событию. Рождественский готовит христианинa к встрече с Богомладенцем, Великий — к празднику Христова Воскресения, Успенский посвящен Божией Матери, а Петров пост напоминает об апостольской миссии на земле. Он связан с одним из главных летних праздников — днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла (отмечается 12 июля).

Апостол Петр был среди 12 первых учеников Христа. Апостол Павел присоединился к ним уже после Его Воскресения и Вознесения и стал одним из самых выдающихся проповедников христианства.

"Пост предполагает определенное внутреннее сосредоточение на смысле и содержании праздника. Память апостолов Петра и Павла и следующий праздник — Собор 12 апостолов — указывают на то, что христианин никогда не должен забывать о неотделимости его жизни от свидетельства о Христе", — поясняет протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии.

"Пост — это выход из зоны комфорта, удержание себя от летнего растекания, полного расслабления, которое, что греха таить, всем нам бывает свойственно", — отмечает батюшка. И напоминает пословицу: "Не так живи, как хочется, а как Бог велит".

© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59Апостолы Петр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59
Апостолы Петр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века

Душевный этап

Каждый год продолжительность Петрова поста разная, поскольку он начинается через неделю после праздника Святой Троицы, а тот, в свою очередь, зависит от Пасхи.

Святая Троица в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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"Жизнь однообразна и скоротечна. И пост дает возможность разделить ее на важные этапы, когда мы могли бы немного отвлечься от суеты и погрузиться в себя, увидеть свою душу и заняться ей. Это необходимо человеку для того, чтобы оставаться собой. И оставаться с Богом", — считает игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела.

"В Русской церкви существует такая практика: человек во время поста советуется со своим духовником или любым священником, какие продукты ему употреблять. Есть целый ряд заболеваний, при которых соблюдение поста во всей строгости наносит ущерб здоровью. А наша цель — не уничтожение своего тела, а его преображение", — объясняет священник.

Петров пост вообще не очень строгий: без мяса, молочных продуктов и яиц, зато с рыбой. А если вы не в состоянии поститься по уставу, достаточно просто отказаться от чего-то особенно любимого — будь то картошка, чай или кофе.

"Если человек не может поститься, он должен выбрать для себя такую меру, чтобы осознавать отличие постного времени от обычного, чтобы внутренне дисциплинировать себя. То есть нет общих рецептов, есть уникальный путь каждого человека. Если Церковь устанавливает пост, это касается всех людей, но все разные, и каждый волен находить для себя свою меру", — напоминает игумен Серапион.

Творить добро или есть рыбу?

И все-таки главное для верующего — не воздержание от пищи, а внутренняя работа, которую необходимо совершать во время поста.

Свечи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Цель поста — это духовное делание. Подсчет духовных калорий, скажем так, не главная задача. Важнее не то, что вы не едите мясо или рыбу, а то, что творите добро или хотя бы не делаете зла ближнему и самому себе", — подчеркивает игумен Серапион.

Священник рекомендует больше молиться и участвовать в делах милосердия. "Дела милосердия — это та же молитва, только молитва делом. Они приносят добрые плоды и творящему, и тому, кому он творит добро. А когда мы молимся — это может помочь не только конкретному человеку, но и каким-то людям, которых мы совсем не знаем", — объясняет он.

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