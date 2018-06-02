Польский священник попал в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Польский священник Веслав Пенский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.

Как сообщается на сайте, Пенский внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду под видом религиозной деятельности" и "разжигание межнациональной и межконфессиональной розни".

Согласно информации на сайте, священник проводил богослужебную деятельность в приходе "Христа Царя Вселенной" Римско-католической церкви в Киеве в период с 1999 по сентябрь 2017 года, входит в римско-католическое религиозное общество ордена "паллотинов".

Как отмечается, в 2017 году ему запретили въезд на Украину сроком на три года.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.