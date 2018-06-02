Из-за угла выкатывает машина и, поравнявшись с ними, останавливается. Из нее выходит подтянутый мужчина в темно-оранжевых штанах и кофте. Завязывается разговор.

«…Где-то через неделю сможешь?.. Опять, небось, пьешь…» — доносится с их стороны.

Вышедший из автомобиля протягивает беззубому мужичку тысячерублевую купюру со словами: «Только не пропади никуда».