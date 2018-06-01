Первый за 100 лет молебен пройдет в церкви Нижегородского кремля 2 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Первый за сто лет молебен состоится в Никольской церкви в Нижегородском кремле 2 июня, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Домовая церковь со звонницей в Военном манеже при Аракчеевском кадетском корпусе в нижегородском кремле действовала с 1885 года. В 20-х годах ХХ века она была закрыта, а здание манежа перестроено в трамвайное депо.

"2 июня в 11.00 (мск) будет совершен первый за сто лет молебен в церкви в честь святителя Николая Чудотворца в Нижегородском кремле. По окончании богослужения состоится первый субботник по восстановлению храма. В дальнейшем субботники будут проводиться регулярно", — говорится в сообщении.

В советские годы звонница Никольской церкви была разобрана, полностью утрачен архитектурный декор интерьеров. В настоящее время здание храма передано Нижегородской епархии. Начинается его восстановление.