Гайнутдин: мусульмане России поддерживают территориальную целостность Сирии

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские мусульмане поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии и верят в возможность политического урегулирования в этой стране, заявил глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин на встрече в Москве с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом.

"Мы выражаем приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сказал Гайнутдин, слова которого приводит пресс-служба СМР.

Глава Совета муфтиев подчеркнул, что российские мусульмане поддерживают призыв руководства России о необходимости углубленного диалога по ситуации в Сирии, отметив "важность именно политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса".

В свою очередь посол Сирии сообщил, что сирийские Вооруженные силы уже окончательно очистили от террористов Дамаск и пригороды столицы. "Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность России, российскому народу за помощь Сирии", — добавил он.

Риад Хаддад также выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую оказывали Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ сирийским беженцам.

"Стороны единодушно согласились с фактами, что благодаря России, Ирану и Турции удалось сохранить Сирию от распада, тотального разрушения, идут процессы полного освобождения Сирии от террористов. На освобожденных от террористов территориях начинают возвращаться беженцы, работают школы. В их числе – мобильные школы, созданные на средства гуманитарной помощи российских мусульман", — сообщили в СМР по итогам переговоров.

Сейчас перед сирийским народом стоит важная задача — наладить межрелигиозный мир и доверие в будущем, и "опыт российских мусульман здесь может быть востребован", отмечается в пресс-релизе.