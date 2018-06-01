Гайнутдин: мусульмане России поддерживают территориальную целостность Сирии

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Российские мусульмане поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сирии и верят в возможность политического урегулирования в этой стране, заявил глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин на встрече в Москве с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом.
"Мы выражаем приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сказал Гайнутдин, слова которого приводит пресс-служба СМР.
Глава Совета муфтиев подчеркнул, что российские мусульмане поддерживают призыв руководства России о необходимости углубленного диалога по ситуации в Сирии, отметив "важность именно политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса".
Риад Хаддад также выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую оказывали Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ сирийским беженцам.
"Стороны единодушно согласились с фактами, что благодаря России, Ирану и Турции удалось сохранить Сирию от распада, тотального разрушения, идут процессы полного освобождения Сирии от террористов. На освобожденных от террористов территориях начинают возвращаться беженцы, работают школы. В их числе – мобильные школы, созданные на средства гуманитарной помощи российских мусульман", — сообщили в СМР по итогам переговоров.
Сейчас перед сирийским народом стоит важная задача — наладить межрелигиозный мир и доверие в будущем, и "опыт российских мусульман здесь может быть востребован", отмечается в пресс-релизе.