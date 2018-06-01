Верховный муфтий Сирии посетит Россию в ближайшие месяцы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун "в ближайшие месяцы" посетит Россию, сообщили в пресс-службе Совета муфтиев России (СМР) по итогам встречи в Москве председателя СМР Равиля Гайнутдина и посла Сирии в РФ Риада Хаддада.

По информации СМР, во время встречи, прошедшей в Московской Соборной мечети, посол передал главе Совета муфтиев привет от муфтия Сирии и проинформировал "о запланированном на ближайшие месяцы его визите в Российскую Федерацию".

"Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил искреннюю радость и заверил в готовности возобновить давние дружеские отношения, а также максимально участвовать в программе предстоящего визита. Во время беседы было принято решение в ближайшие недели взаимодействовать в подготовке визита муфтия Сирии Ахмада Бадреддин Хассуна", — отметили в СМР.