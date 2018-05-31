Бездомные и больные услышат Баха в уникальном храме Подмосковья

МОСКВА, 31 май – РИА Новости. Благотворительный музыкальный фестиваль пройдет на выходных у древнего шатрового храма в подмосковном селе Остров, его гостями станут люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации и подопечные психоневрологического интерната, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.

Преображенский храм Острова — всемирно известный наряду с церковью Вознесения Господня в Коломенском и собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву ("Василия Блаженного") на Красной площади памятник русской архитектуры ХVI века. Фестиваль "Музыка под небом" пройдет у его стен во второй раз, и, по словам настоятеля храма священника Ильи Пиэсиса, "смягчит сердца" и сможет помочь многим нуждающимся.

"Музыка — это молитва без слов. Она создана Богом для того, чтобы смягчать сердца, и на эту умягченную почву можно посеять доброе слово, которое принесет надежду. Музыка дает уникальную возможность побыть самому с собой, мы так редко ей пользуемся, будучи окружены атмосферой постоянного диалога и проблем", — считает священнослужитель.

Отец Илья уверен, что "развитие души" является крайне важной составляющей духовного и религиозного роста. "Чтобы сделать религиозный шаг, надо немножко приподняться над обыденностью, тяготами и суетой, отдохнуть душой на лоне природы, послушать музыку высокого качества в высоком исполнении", — размышляет он.

В этом году рядом с древним храмом на берегу Москвы-реки можно будет услышать музыку Баха, и, в преддверии дня рождения Пушкина, "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях" великого поэта на музыку Чайковского, Вагнера, Дебюсси, Рахманинова, Римского-Корсакова в исполнении оркестра "Kremlin" и "Контрабас-Квартета".



Шанс вырваться из горя

Специальными гостями фестиваля станут подопечные Островского психоневрологического женского интерната и благотворительной организации "Дом друзей", занимающейся помощью бездомным и тяжелобольным.

"Есть люди, которые могут услышать прекрасные звуки только на концертах подобных тому, что пройдет 2 и 3 июня в селе Остров Ленинского района. Поэтому мы хотим сделать праздник для людей с ограниченными физическими и неограниченными душевными возможностями", — говорит директор "Дома друзей" Лана Журкина. Ее фонд продолжил дело Елизаветы Глинки и продолжает опекать всех тех, кому помогала "доктор Лиза". В свою очередь, директор фестиваля Константин Уваров считает свое мероприятие жизненно важным и для подопечных Островского женского интерната.

"Туда попадают и совсем юные девушки, начиная с 15 лет. Уже долгое время я живу здесь с семьей, у нас пятеро детей, и мы встречаем этих девушек в магазине. Им совсем некуда пойти, им тяжело, и мы решили, что это прекрасная возможность немножко их поддержать", — рассказывает он.

А все вырученные средства, по словам отца Ильи, пойдут на лечение тяжелобольного мальчика, нуждающегося в трансплантации внутренних органов. Его мама обратилась в храм за помощью. "Благородная цель освящает собой любое действо, все до копейки мы отдадим им", — заверяет священник.