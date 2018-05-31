Благоустройство Морского храма на Камчатке начнется не позднее 25 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Поручение приступить к работам по благоустройству Морского собора не позднее 25 июня дал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщает пресс-служба правительства региона.

К настоящему времени на строительной площадке выполнены бетонные работы, здание оштукатурено, его облицовывают плитами природного камня. Внешняя отделка будет выполнена на площади более двух тысяч квадратных метров.

"Столица Камчатского края заслужила появление такого храма. Жизнь большей части населения Камчатки так или иначе связана с морем. Это будет третий в России Морской собор. Еще два находятся в Кронштадте и Севастополе. В ходе осмотра я высказал пожелание, чтобы при оформлении внутреннего убранства храма была использована символика Камчатского края. На завершающем этапе работ в верхнем храме будут установлены модели кораблей и плиты с именами рыбаков, военных и гражданских моряков, погибших у берегов полуострова", — сказал Илюхин, слова которого цитирует пресс-служба..

Согласно проекту, высота Морского собора, строительство которого ведется за счет пожертвований рыбохозяйственных организаций Камчатского края и неравнодушных граждан, составит 41 метр, он будет вмещать до пятисот прихожан.

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края — министра рыбного хозяйства региона Владимира Галицына, ожидается, что храм освятит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В пресс-службе напомнили, что решение о начале строительства храма было принято в ноябре 2012 года Петропавловской и Камчатской епархией совместно с представителями региональной общественной организации "Камчатское Морское собрание". Камень в основание будущего собора заложили 28 августа 2013 года. Планируется, что система освещения собора будет построена таким образом, что он станет дополнительным ориентиром для кораблей и судов, заходящих в Авачинскую бухту. Строительство Морского собора ведётся в рамках реализации программы "20 храмов Камчатки". По ней с 2012 года в разных районах края построено и освящено уже девять соборов.

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