Благоустройство Морского храма на Камчатке начнется не позднее 25 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Поручение приступить к работам по благоустройству Морского собора не позднее 25 июня дал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Столица Камчатского края заслужила появление такого храма. Жизнь большей части населения Камчатки так или иначе связана с морем. Это будет третий в России Морской собор. Еще два находятся в Кронштадте и Севастополе. В ходе осмотра я высказал пожелание, чтобы при оформлении внутреннего убранства храма была использована символика Камчатского края. На завершающем этапе работ в верхнем храме будут установлены модели кораблей и плиты с именами рыбаков, военных и гражданских моряков, погибших у берегов полуострова", — сказал Илюхин, слова которого цитирует пресс-служба..
Согласно проекту, высота Морского собора, строительство которого ведется за счет пожертвований рыбохозяйственных организаций Камчатского края и неравнодушных граждан, составит 41 метр, он будет вмещать до пятисот прихожан.
По словам заместителя председателя правительства Камчатского края — министра рыбного хозяйства региона Владимира Галицына, ожидается, что храм освятит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В пресс-службе напомнили, что решение о начале строительства храма было принято в ноябре 2012 года Петропавловской и Камчатской епархией совместно с представителями региональной общественной организации "Камчатское Морское собрание". Камень в основание будущего собора заложили 28 августа 2013 года. Планируется, что система освещения собора будет построена таким образом, что он станет дополнительным ориентиром для кораблей и судов, заходящих в Авачинскую бухту. Строительство Морского собора ведётся в рамках реализации программы "20 храмов Камчатки". По ней с 2012 года в разных районах края построено и освящено уже девять соборов.