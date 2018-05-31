В Кремле назвали главные проблемы в мировой религиозной сфере

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Соблюдение права на свободу совести в современном мире, а также защита верующих в зоне военных конфликтов являются актуальными мировыми проблемами, заявил в своем приветствии участникам конференции "Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу", которая открылась в четверг в Москве, руководитель администрации президента РФ, председатель совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антон Вайно.

Участниками конференции, организаторами которой выступил Межрелигиозный совет РФ, Российская ассоциация защиты религиозной свободы и фонд Григория Богослова, стали представители христианских конфессий страны, ислама, иудаизма и буддизма, представители органов государственной власти, представители ЕС и ОБСЕ, а также эксперты.

"Вам предстоит обсудить серьезные, актуальные на сегодняшний день проблемы, главные из которых — соблюдение права на свободу совести в современном мире, совершенствование международных механизмов его защиты, обеспечение безопасности верующих в зоне военных конфликтов, развитие межрелигиозного и межконфессионального диалога", — говорится в приветствии Вайно участникам конференции.

Консолидация усилий религиозных организаций, по его словам, является "важным условием укрепления мира и согласия на планете".