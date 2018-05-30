Карачаево-Черкесия впервые участвовала в проекте "Шатер Рамадана"

ЧЕРКЕССК, 30 мая — РИА Новости. Вечер Карачаево-Черкесской республики прошел в Москве у Мемориальной мечети на Поклонной горе в рамках культурно-просветительского благотворительного проекта "Шатер Рамадана", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Участники вечера смогли познакомиться с социально-экономическим, культурным и духовным потенциалом КЧР.

Как отметили в пресс-службе, Карачаево-Черкесия в рамках проекта была представлена впервые.

"Мусульмане России сегодня делают очень многое для укрепления межнационального и межконфессионального согласия в нашей стране. И мы всем показываем что ислам — религия мира. И то, что сегодня здесь присутствуют люди разных конфессий и разных вероисповеданий является этому подтверждением", — сказал, выступая на вечере, глава республики Рашид Темрезов.

Первый заместитель председателя совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов отметил, что Карачаево-Черкесия — это республика с многовековой историей ислама, и сегодня регион процветает не только экономически, в социальных вопросах, но и духовно.

В пресс-службе напомнили, что культурно-просветительский проект "Шатер Рамадана", организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и Правительства Москвы, проводится уже 13-ый год подряд. Во время священного для всех мусульман месяца Рамадан с заходом солнца шатер открывает двери для всех желающих на праздничный ужин — ифтар.

На протяжении всего месяца Рамадан здесь организовываются тематические вечера субъектов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

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