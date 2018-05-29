РПЦ: Эстонская православная церковь выбрала своим главой опытного архиерея

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Новоизбранный глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата – ректор Московских духовных школ архиепископ Верейский Евгений — имеет большой административный и педагогический опыт для уверенного служения верующим Эстонии, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Имея большой педагогический и административный опыт, архиепископ Евгений очень хорошо подготовлен для уверенного управления Эстонской православной церковью", — сказал Балашов РИА Новости, комментируя состоявшийся во вторник выбор Собора ЭПЦ.

Отвечая на вопрос о связи новоизбранного предстоятеля с Эстонией, он отметил, что, будучи ректором Московской духовной академии и семинарии на протяжении многих лет, архиепископ Евгений неоднократно бывал в Эстонии. Он хорошо известен православному духовенству Эстонии, среди которого есть его выпускники, а также мирянам.

"В соответствии с томосом (указом предстоятеля поместной православной церкви – ред.) о самоуправлении Эстонской православной церкви от 26 апреля 1993 года, волеизъявление Собора Эстонской православной церкви об избрании нового предстоятеля утверждается патриархом Московский и всея Руси", — напомнил собеседник агентства. После этого утверждения, добавил Балашов, состоится возведение новоизбранного предстоятеля в сан митрополита (предстоятель ЭПЦ должен именоваться "митрополитом Таллинским") и его торжественное настолование (особое богослужение в связи со вступлением в должность) в Таллинском кафедральном соборе.

Прежний глава ЭПЦ митрополит Таллинский Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни. Предстоятель ЭПЦ, согласно ее уставу, "избирается Собором Эстонской православной церкви из числа кандидатов, представленных синодом Эстонской православной церкви, утверждаемых патриархом Московским и всея Руси и священным синодом". На заседании синода ЭПЦ в Пюхтицком женском монастыре 5 мая были определены кандидаты — архиепископ Верейский Евгений и епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской православной церковью. А во вторник в храме Александра Невского в Таллине Собор ЭПЦ путем тайного голосования большинством голосов избрал новым предстоятелем Эстонской церкви архиепископа Евгения.

Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии, Таллинскую и Нарвскую. По данным официальной эстонской статистики, у ЭПЦ насчитывается около 170 тысяч прихожан.

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