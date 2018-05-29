РПЦ: Эстонская православная церковь выбрала своим главой опытного архиерея

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Новоизбранный глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата – ректор Московских духовных школ архиепископ Верейский Евгений — имеет большой административный и педагогический опыт для уверенного служения верующим Эстонии, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Отвечая на вопрос о связи новоизбранного предстоятеля с Эстонией, он отметил, что, будучи ректором Московской духовной академии и семинарии на протяжении многих лет, архиепископ Евгений неоднократно бывал в Эстонии. Он хорошо известен православному духовенству Эстонии, среди которого есть его выпускники, а также мирянам.
"В соответствии с томосом (указом предстоятеля поместной православной церкви – ред.) о самоуправлении Эстонской православной церкви от 26 апреля 1993 года, волеизъявление Собора Эстонской православной церкви об избрании нового предстоятеля утверждается патриархом Московский и всея Руси", — напомнил собеседник агентства. После этого утверждения, добавил Балашов, состоится возведение новоизбранного предстоятеля в сан митрополита (предстоятель ЭПЦ должен именоваться "митрополитом Таллинским") и его торжественное настолование (особое богослужение в связи со вступлением в должность) в Таллинском кафедральном соборе.
Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии, Таллинскую и Нарвскую. По данным официальной эстонской статистики, у ЭПЦ насчитывается около 170 тысяч прихожан.
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