Новым настоятелем главного псковского храма назначен епископ Гдовский Фома

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Викарий Псковской епархии, епископ Гдовский Фома (Демчук) назначен новым настоятелем главного храма Псковского кремля — Свято-Троицкого кафедрального собора, сообщили во вторник РИА Новости в епархии.

Предыдущий настоятель собора, протоиерей Иоанн Муханов, занимал эту должность с 1996 года. По сведениям РИА Новости из епархии, на воскресные и праздничные службы в главный кафедральный собор Пскова приходили лишь 30-40 человек. Многие храмы в городе более многолюдны.

В мае 2017 года Священный синод Русской православной церкви избрал Фому (Демчука) епископом Гдовским, викарием Псковской епархии. До этого Демчук был помощником наместника столичного Донского монастыря.

"Викарный архиерей, епископ Фома назначен настоятелем кафедрального собора. Бывший настоятель был оставлен на должности благочинного всего Пскова", — сообщили в епархии. Протоиерею Иоанну Муханову также было предложено остаться первым священником кафедрального собора, однако он изъявил желание служить в другом храме.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Муханов теперь будет служить в псковском храме преподобного Алексия, человека Божия.

В мае решением Священного синода РПЦ новым главой Псковской митрополии был назначен епископ Тихон (Шевкунов). Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.