Новым настоятелем главного псковского храма назначен епископ Гдовский Фома

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Викарий Псковской епархии, епископ Гдовский Фома (Демчук) назначен новым настоятелем главного храма Псковского кремля — Свято-Троицкого кафедрального собора, сообщили во вторник РИА Новости в епархии.
В мае 2017 года Священный синод Русской православной церкви избрал Фому (Демчука) епископом Гдовским, викарием Псковской епархии. До этого Демчук был помощником наместника столичного Донского монастыря.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Муханов теперь будет служить в псковском храме преподобного Алексия, человека Божия.
В мае решением Священного синода РПЦ новым главой Псковской митрополии был назначен епископ Тихон (Шевкунов). Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.