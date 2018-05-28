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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Архимандрит: чтобы получить Духа-Утешителя, нужно самим быть утешителями

16:0928.05.2018
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© Фото : фото из личного архива автораАрхимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашествуАрхимандрит Мелхиседек (Артюхин) -.настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
© Фото : фото из личного архива автора

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Настоятель Московского подворья Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек (Артюхин) в понедельник, в День Святого Духа, пожелал верующим "самим быть утешителями" для других людей и подражать Святой Троице в "законе любви".

Вид на Успенский кафедральный собор в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Православные верующие отмечают Пятидесятницу
"Будем учиться и просить у Господа, чтобы нам хоть чуть-чуть было даровано в эти святые, благодатные Троичные дни — чтобы Господь даровал нам своего Духа-Утешителя. А чтобы Господь даровал нам Духа-Утешителя, и нам самим надо быть утешителями. <…> Как говорил наш протоиерей Алексий Мечев: будьте друг для друга солнышками, в нашей унылой Москве, когда девять месяцев зима, три месяца лето, — солнца не хватает. Поэтому мы сами должны быть солнышками", — сказал архимандрит Мелхиседек в проповеди после Божественной литургии в храме апостолов Петра и Павла в Ясенево.

Он призвал прихожан "почаще улыбаться" и напомнил выражение знаменитого оптинского старца Амвросия Оптинского: "и не хочешь, а хохочешь". "Потому что куда деваться? Защитная реакция. Особенно когда "наезжают" – сразу улыбайтесь. <…> Поэтому давайте так: с любовью друг к другу, уступая, и самое главное – друг другу во всем поддаваясь. Не в шахматы играйте, а в шашки, поддавки: кто поддался – тот и выиграл. Вот это и будет утешение – и другому человеку, и тебе, и детям, и внукам", — сказал отец Мелхиседек.

По его словам, любовь, главная христианская добродетель, "начинается с того, когда человек учится ставить себя на второе место, а того, кто находится рядом с ним, — на первое место: и так всегда, везде и всюду". "Не только в больших вопросах, но и в самых-самых мелочах: лучший кусочек, лучший тортик, лучшее "мороженице", везде пропустить, посуду за нее помыть, мусор за него вынести… Ну, и до бесконечности, за кого-то", — пояснил священнослужитель.

Икона Андрея Рублева «Вознесение»
© РИА Новости / Олег Игнатович
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Архимандрит Мелхиседек также посоветовал верующим каждый день, просыпаясь, просить у Бога вразумления относительно того, что можно сделать в этот день общественно полезного: "к этому надо подходить творчески, надо к этому иметь желание".

"Утешайте других, как можете, и тогда ваша жизнь будет подражанием Святой Троице. Потому что Святая Троица живет по закону любви: Отец любит Сына, Сын любит Отца, Дух Святой любит Сына… — и так происходит круговорот любви в природе. И мы с вами тоже должны начать этот круговорот любви, чтобы зло в нашем сердце – там и потухло. Как камень, брошенный в воду, сначала возмутит поверхность воды, а потом этого камня в воде и не видно: он утонул. Так вот: кто в нас бросает камни – словесные, мысленные, — они должны все, как в воде, тонуть", — отметил священнослужитель.

В связи с этим он напомнил слова святого IV-V веков Исидора Пелусиота: "записывай обиды на воде, а благодеяния записывай на камне". "То есть, если кто тебе чего доброго сделал, – выбей на камне имя твоего благодетеля, чтобы никогда его не забыть, а имя врага, имя врага – напиши на воде", — добавил настоятель оптинского подворья.

Православные верующие в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, отметили один из главных христианских праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница). На следующий день после Троицы всегда отмечается День Святого Духа.

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