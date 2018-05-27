Традиции против прогресса: кто помогает мусульманам не проспать сухур

КАИР, 27 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. "Просыпайся, спящий! Восхваляй Всевышнего!". По извилистой улочке египетского города Заказик в дельте Нила перед самым рассветом торжественно шествуют двое мужчин в национальной одежде, с арабской флейтой мизмар и национальным барабаном табаль.

В окружении галдящей счастливой стайки местных ребятишек и под собственный музыкальный аккомпанемент они пройдут по всему кварталу, чтобы разбудить постящихся в Рамадан жителей.

Традиции против прогресса

Братья Махмуд и Ахмед Абдо — мусаххирати (или мисаххарати на египетском диалекте), что с арабского дословно переводится как "возвещающий криками о наступлении сухура" (времени утром, когда постящиеся в Рамадан мусульмане в последний раз перед рассветом могут принять пищу). Профессия эта древняя и вымирающая: ну кому в век передовых технологий нужны люди-будильники, когда любой смартфон может напомнить о времени молитвы, восхода и захода солнца, длительности поста и разбудить в любое необходимое время?

"Раньше улицы в месяц Рамадан перед рассветом были пустынны, и люди полагались на мусаххирати, чтобы не пропустить время сухура – они голосом или какими-то громкими звуками будили спящих. Сегодня, несмотря на то что улицы всю ночь полны народа, мусаххирати остаются частью культурного наследия, традицией Рамадана, крупинкой нашей древней истории, которую мы стараемся сохранить", — вступается в защиту профессии Махмуд.

Считается, что профессия мусаххирати зародилась еще во времена пророка Мухаммеда, когда первые муэдзины (призывающие на молитву) в Рамадан сообщали верующим сначала о времени сухура, а затем — о начале дневного поста. Традиционно египетские мусаххирати будили спящих игрой на арабском барабане, в Йемене и Марокко — стучали в двери домов, в Сирии и Ливане – пели специальные гимны Рамадана.

Сезонная профессия

"Это, можно сказать, сезонная профессия. Мы становимся мусаххирати с первым днем Рамадана и заканчиваем — с последним. Выходим на работу в двенадцать ночи и ходим по улицам до рассвета. За два часа до восхода солнца начинаем будить наш квартал, где работаем. Конечно, сейчас это больше традиция и развлечение для детей, но мы работаем на совесть — будим всех. Может, это и не всем нравится", — смеется Ахмед.

За услуги мусаххирати полагается небольшая плата, добровольная, конечно, и часто приуроченная к празднику окончания месяца поста Ид аль-Фитр. Кроме того, братьев часто зовут в дома, угощают сухуром. Они не отказываются.

"Мы же все время на ногах, поесть не можем, вот нас и приглашают люди, передают еду, чтобы мы тоже перекусили до рассвета. А после Рамадана, в дни праздника Ид аль-Фитр, мы ходим по домам, поздравляем всех, можем принять небольшой подарок, сладкое угощение", — рассказывает один из них.

Последние в профессии?

"Муссахарати теперь большая редкость, в большинстве районов про это уже давно забыли?" — интересуемся мы.

"Ничего подобного! Нас много. За каждым мусаххирати обычно закреплен один или несколько кварталов в городе. Не везде, конечно. Каждый отвечает за свою зону, редко, когда, как у нас, на квартал бывает два мусаххирати. Обычно — один", — рассказывают братья.

"Но мы вообще уникальные — целый оркестр, смотрите: барабан и флейта. Нашим клиентам повезло, просыпаются под красивую музыку", — смеются они.

Когда закончится очередная сказка Рамадана, Махмуд и Ахмед из волшебных мусаххирати из далекого прошлого превратятся во вполне современных фермеров и музыкантов. В обычные дни, когда будить никого не надо, оба брата зарабатывают концертами в гостиницах и на свадьбах. Они оттачивают свое мастерство в музыкальной группе "Народная флейта", исполняя старинную народную музыку, чтобы сохранить ее для внуков и правнуков, которые, может быть, уже никогда не увидят настоящих мусаххирати за работой.