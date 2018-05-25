"Украина, смирись". Порошенко добивается автокефалии "по-большевицки"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. План Порошенко по созданию автокефальной церкви обострил религиозный конфликт на Украине. Духовенство единственной канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) жалуется на "беспрецедентное давление" со стороны президентской администрации, но призывает паству "не поддаваться панике". О том, какими методами власти идут к "многолетней мечте Украины" и почему верующие их не боятся, — в материале РИА Новости.

Поставили перед "фактом"

Представители УПЦ МП постоянно подчеркивают, что создание единой Украинской церкви по сценарию Порошенко лишь усугубляет многолетний раскол. Так, 21 мая в Днепре (бывший Днепропетровск) группа верующих, которых провластно настроенные СМИ окрестили "противниками единой церкви", решила провести акцию протеста. Но в условленном месте их уже ждали "ветераны АТО" и радикалы с плакатами "Независимой Украине — независимую церковь". В итоге все закончилось дракой, хотя среди верующих были в основном женщины с детьми.

В украинском информационном пространстве идея автокефальной церкви подается чуть ли не как панацея от всех конфликтов, в том числе и церковного, который длится с 1992 года. В апреле Порошенко заявил: страна "как никогда близка" к своей мечте. Украинские СМИ сообщили, что синод Константинопольской церкви уже в мае рассмотрит обращение президента, Рады и представителей раскольнических структур, не признанных мировым православием, — Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автономной православной церкви (УАПЦ). Когда этого не случилось, сторонники церковного плана Порошенко тут же ринулись искать "виноватых". И нашли. Конечно же, в Москве.

"Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные церкви", — говорится в заявлении непризнанной УПЦ КП.

Впрочем, деятели "Киевского патриархата" сами себя раскрыли. По их словам, единую Украинскую церковь можно создать только под началом их структуры, несмотря на то, что ее не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира.

"Безусловно, наша церковь видит предстоятелем автокефальной УПЦ патриарха Филарета (главу "Киевского патриархата". — Прим. ред.), ведь он единственный среди иерархов, кто имеет наибольший опыт и общественный авторитет", — заявил пресс-секретарь КП Евстратий Зоря. И добавил, что "никаких оговорок, возражений или других условий со стороны Константинополя" против кандидатуры Денисенко нет.

Звучит так, словно вопрос об автокефалии уже решен. На самом деле все несколько иначе. "Нас хотят убедить, что нужно просто смириться с этой ложью", — отмечает управляющий делами канонической УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).

"Угрозы президента"

Вместе с тем не утихают слухи о том, что власти давят на духовенство Украинской церкви. Об этом, например, упомянул известный в стране архимандрит УПЦ МП Алипий (Светличный), сославшись на разговор с "одним известным политологом" и архиереем.

"Оба рассказывают о беспрецедентном давлении на высшее руководство православной церкви со стороны администрации президента в плане отторжения от матери-церкви. Там только что не угрожают прямой физической расправой! Но уже говорят о ликвидации церкви (канонической УПЦ МП. — Прим. ред.) на территории Украины. Это еще те большевички!" — написал он в своем Facebook.

"Нападки на Церковь носят системный характер и явно координируются из одного центра. <…> Украинскую православную церковь хотят представить как структуру, действующую в интересах России, против интересов Украины и нашего народа. Несуразность и глупость подобных обвинений понятна любому здравомыслящему человеку", — отмечает, в свою очередь, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" (эта партия не поддержала обращение Порошенко к константинопольскому патриарху), представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский.

Косвенно это подтверждают и высказывания официальных спикеров Церкви. "Мы чувствуем неформальное давление определенных политических сил на нашу Церковь, на наших архиереев", — сообщил журналистам митрополит Антоний (Паканич).

Подобное поведение украинских властей не новость. В 1992 году, когда Филарет Денисенко объявил о самовольном выходе

Украинской церкви из Московского патриархата, большинство украинских епископов на соборе в Харькове сместили его с кафедры. Но Филарет отверг решения собора, что и положило начало длящемуся по сей день расколу.

"Руководителя собора митрополита Харьковского Никодима каждые два часа вызывали с заседаний на прямой провод с секретариатом президента Кравчука, от имени президента угрожали, третировали и шантажировали: только посмейте, только попробуйте — государство не будет вас поддерживать, растопчем-затопчем, мало не покажется. После каждого разговора митрополит возвращался бледный как мел, но продолжал вести собор", — вспоминает пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов.

Спустя два десятилетия украинские власти, судя по всему, вернулись к проверенным методам: информационные атаки, угрозы, нападения. Как и в начале 1990-х, идею автокефальной Украинской церкви пытаются реализовать любой ценой.

"Тут, как мне кажется, нет ничего удивительного. Это, наоборот, ожидаемо. Тем более в нынешней ситуации на Украине, когда правовое поле фактически разрушено", — полагает специалист по истории Церкви на Украине, религиовед Владислав Петрушко.

Без права

В матери-церкви — Русской православной — неоднократно заявляли, что действия украинских властей представляют собой вмешательство во внутрицерковные дела и идут вразрез со светским правом. Церковь в современных странах отделена от государства, подчеркивает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Поэтому, по его словам, "государство не должно манипулировать Церковью, в том числе в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях".

У верующих Украины есть способ дать отпор раскольникам. В РПЦ считают, что в случае нарушения фундаментального права человека на свободу вероисповедания проблему стоит предать общеевропейской огласке.

"Нам хорошо известны попытки ряда других государств Восточной Европы повлиять на религиозную жизнь в своих странах. Религиозным общинам, которые стали объектом подобного вмешательства, удавалось отстоять свои права в европейских правозащитных учреждениях и институтах. Церковь, испытывающая на себе давление государства, обладает широчайшими возможностями в европейском правозащитном контексте", — подчеркивает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Европейские правозащитники сейчас активно обсуждают проблему захвата храмов УПЦ МП радикалами. За минувшие четыре года Церковь потеряла 40 культовых зданий, ими завладели раскольники.

"Симпатии (правозащитников), конечно, на стороне канонической УПЦ, которая с помощью правовых механизмов неоднократно доказывала права на свои помещения", — резюмирует представитель РПЦ.