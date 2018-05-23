БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Ситуация с безопасностью в Европе в последние год-два заметно улучшилась, власти европейских стран приняли меры для ее исправления в лучшую сторону, но теракты последних лет уже полностью изменили правила поведения, заявил в среду РИА Новости председатель Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и спикер Европарламента Антонио Таяни удостоились в среду в Брюсселе премий имени лорда Иммануэля Якобовица за вклад в развитие толерантности и противодействие антисемитизму в Европе. Премии вручал Совет раввинов Европы во главе с Гольдшмидтом.

Церемония прошла при усиленных мерах безопасности – охрану обеспечивали вооруженные наряды полиции и армии.

"Вот вам один хороший пример. Здесь же, в Большой синагоге в Брюсселе, мы в 2013 году вручали премию канцлеру Германии Ангеле Меркель. И тогда проход был через главную дверь. Сегодня мы все заходили через боковую, из-за того что произошло в Брюсселе, в Европе в последние пять лет", — сказал Гольдшмидт, отвечая на вопрос, как изменилась ситуация с безопасностью в Европе в последнее время.

"Мы живем уже в другом государстве, на другом континенте, в другом мире, с совершенно другими правилами. Борьба с терроризмом является большим вызовом в Европе", — отметил он, добавив, что "последний год был более тихим, чем до этого".

По его словам, "в РФ правоохранительные органы работают в рамках одной системы, одного государства, а здесь в Европе стран много".

"И Европа сделала многое, чтобы спецслужбы начали работать вместе, начали координироваться, в результате в последний год мы видели меньше инцидентов, чем раньше", — отметил он.

Гольдшмидт считает, что "в последние года два было сделано много, чтобы ситуацию изменить".

"Если сравнивать, то улучшение есть. Ведь Евросоюз создавался как союз экономический, и потом, когда создали "шенген", никто не думал, что надо создать и новую систему безопасности, включая все страны этой зоны. Сейчас понимают, на фоне проблем с террором, что без единой системы вообще безопасности не будет", — пояснил он.

"Вот вам пример: два года тому назад, чтобы экстрадировать подозреваемого в терроризме из Брюсселя в Париж, нужен был год, пройти через три судебные инстанции. Но чтобы террорист поехал из Брюсселя в Париж без паспортного контроля – один час 15 минут в поезде. Вот была проблема, сейчас это изменилось, сейчас экстрадиция подозреваемого занимает одну неделю", — рассказал Гольдшмидт.

В последние годы в Европе было совершено несколько крупных терактов. В марте 2016 года два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.

В ноябре 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени, подорвав себя у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

В 2012 году террорист совершил нападение на еврейскую школу в Тулузе, а также застрелил трех французских военных.