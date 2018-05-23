Патриарх Ириней: сербы полностью поддерживают единство и целостность РПЦ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сербская церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви, заявил в среду патриарх Сербский Ириней, комментируя инициативы официального Киева и раскольнического Киевского патриархата о создании на Украине "единой поместной церкви".

Патриарх Ириней выступил в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя на вручении ежегодных премий Фонда единства православных народов, он стал одним из лауреатов премии в этом году.

"Всем известен подвиг сотен тысяч сербов, насмерть боровшихся за святое православие, поэтому, думаю, не нужно много слов, чтобы объяснить, как относится Сербская церковь ко всему тому, что сейчас происходит на Украине. Сербская церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают "хитон Христов" у купели киевского крещения, продавая свой народ врагам веры. "Конец их будет по делам их"", — сказал патриарх.

При этом он отметил, что "всякий, кто помогает украинским раскольникам, это враг не только Русской церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира". Предстоятель Сербской церкви в заключении выразил надежду, что "на Украинскую землю придет мир и согласие в истине".

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).