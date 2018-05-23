Патриарх Кирилл вручит патриарху Иринею премию за православное единство

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду возглавит церемонию вручения премий Фонда единства православных народов (ФЕПН) в храме Христа Спасителя и встретится с лауреатом премии — предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Иринеем.

Премия ФЕПН имени патриарха Алексия II ежегодно присуждается за утверждение и продвижение христианских ценностей в обществе и деятельность по укреплению единства православных народов. В числе лауреатов премии за 2017 год также специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, бывший председатель правительства Виктор Зубков.

Торжественная церемония награждения пройдет в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. По традиции она завершится концертом духовной музыки, в котором примут участие известные российские коллективы.

"Вручение премий в Москве является одним из главных мероприятий ежегодного международного общественно-политического и церковно-общественного календаря православного мира, в котором принимают участие лидеры государств, члены правительств, главы дипломатических миссий, лауреаты прошлых лет, видные общественные, политические и религиозные деятели", — говорится в сообщении ФЕПН.

Как ожидается, перед вручением премии фонда в храме Христа Спасителя состоится встреча патриархов Кирилла и Иринея. "Очень отрадно, что между Русской и Сербской церквами складываются действительно добрые — не на словах, а на деле, — братские отношения, которые позволяют выстраивать наше общее православное свидетельство и говорить об общих ценностях, и чувствовать наше единство", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

На следующий день патриархи Кирилл и Ириней возглавят совместное служение праздничной Божественной литургии. В День славянской письменности и культуры православная церковь отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

В 2017 году лауреатами премии стали патриарх Коптский Тавадрос II, президент Македонии Георге Иванов и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2016 году премии ФЕПН получили президент Сербии Томислав Николич, патриарх Болгарский Неофит и спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин. Сама премия была учреждена в 2001 году.