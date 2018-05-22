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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Петрушко: Польша и Украина нивелируют значение Дня славянской культуры

20:2322.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкМероприятие в рамках Дня славянской письменности и культуры. Архивное фото.Мероприятие в рамках Дня славянской письменности и культуры. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. День славянской письменности и культуры торжественно отмечается практически во всех странах славянского мира, исключения сегодня составляют, пожалуй, Польша и Украина, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), специалист по истории Церкви Владислав Петрушко.

Патриарх Сербский Ириней. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сербский патриарх примет участие в празднике славянской культуры в Москве
В День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла (24 мая) во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры. Живших в IX веке проповедников христианства Церковь называет "просветителями славян", Кирилл и Мефодий являются создателями славянской азбуки и первыми переводчиками богослужебных книг с греческого на славянский язык. В этом году славянской письменности исполняется 1155 лет.

"В целом, в славянских странах память о святых Кирилле и Мефодии сохраняется и торжественно отмечается. Несколько особняком здесь стоит Польша… Несмотря на то, что ее южные территории были той областью, где ученики святых Кирилла и Мефодия осуществляли свою миссию, чему есть неопровержимые подтверждения, — по понятным причинам, в силу католического характера польской государственности, исторически формировавшейся именно в условиях доминирования католицизма, память о святых равноапостольных братьях в Польше, к сожалению, "затушевывается", — сказал Петрушко.

По его словам, в свое время архиепископ Вроцлавский Иеремия (1943-2017) делился с ним тем, что в Польше стараются замалчивать современные археологические находки, подтверждающие данные о миссии просветителей славян на территории этой страны, и "не создавать каких-то научных работ на эту тему, дабы сознательно не показывать, что задолго до того, как в Польшу пришли латинские миссионеры, там уже появилась христианская традиция – благодаря Кириллу и Мефодию и их ученикам".

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
Власти Украины запретили ввоз в страну книги "Как жили на Руси"
Касаясь ситуации на Украине, эксперт выразил мнение, что нынешние власти в стране "стараются максимально обрубать те духовные связи, которые соединяют наши народы", наряду с постоянными обвинениями в адрес Москвы "в попытках какой-то узурпации духовного общерусского наследия". "Конечно, с памятью о Кирилле и Мефодии дело намного сложнее. Но боюсь, что и память о святых солунских братьях, в конечном счете, в условиях нынешней Украины тоже будет затушевываться, нивелироваться, и все это будет оправдываться "западным выбором" Украины. И мы видим, что тому уже есть примеры", — сказал профессор ПСТГУ.

Праздник "вне политики"

В то же время заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе обратил внимание на тот факт, что в Русской церкви всегда рассматривали и продолжают расценивать День славянской письменности и культуры как "праздник, не имеющий строгой государственной привязки".

"Этот праздник не должен стать заложником сложности в межгосударственных отношениях, которые не редки на пространстве народов, относящих себя к славянскому миру. Мы знаем, например, что в рамках празднования 24 мая на Красной площади в этом году планируется прямая линия с Болгарией. Как известно, это государство сделало вполне определенный выбор, с точки зрения политического ориентирования, но это не стало и не станет препятствием для того, чтобы православные болгары разделили с нами радость этого праздника. И я надеюсь, что эти же соображения возобладают и в случае с другими государствами", — сказал Кипшидзе.

Он также напомнил о том, что в день памяти святых Кирилла и Мефодия во всех странах, где есть православная церковь, совершаются праздничные богослужения, в том числе в Польше и на Украине. "Сила этого праздника заключается в том, что он не является привязанным к политическим сиюминутным интересам. Поэтому он и остается, и будет существовать в будущем", — заключил представитель РПЦ.

"Единое наследие"

Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото
© Fotolia / koromelena
Священник: святые Кирилл и Мефодий не испугались бы цифровых технологий
Первый зампредседателя Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов со своей стороны высказал мнение, что память Кирилла и Мефодия укрепляет единое христианское наследие Европы. Священнослужитель напомнил, что равноапостольные братья являются святыми еще неразделенной христианской церкви, деятельность которых была связана "как с инициативами Константинопольской кафедры, так и Римской кафедры". 

"Поэтому в данном случае обращение к их памяти является еще одним из тех свидетельств о едином христианском наследии Европы, которое для всех исторических христианских конфессий, поддерживающих Предание Церкви – с большой буквы, в его изначальном значении, — является равноважным и нас объединяющим в этом смысле слова", — сказал Козлов.

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