В РПЦ напомнили властям Украины о судьбе СССР

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви посоветовали "мечтателям в среде украинского истеблишмента", которые добиваются создания автокефальной церкви на Украине, помнить о том, что Церковь сумела пережила самые жестокие гонения в годы СССР.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". В канонической Украинской православной церкви Московского патриархата назвали идею президента "вмешательством в церковные дела".
"Как мы знаем, свое существование прекратила не православная церковь, а атеистический режим. Вот об этом нужно, на мой взгляд, помнить тем, так сказать, мечтателям в среде украинского истеблишмента, которые решили построить церковь под себя, оказав давление, принудив к чем бы то ни было архиереев и священнослужителей Украинской православной церкви – единственной каноничной православной церкви на Украине", — добавил он.
По его словам, в РПЦ верят, что Константинопольский патриархат, равно как и другие поместные церкви "будут в своих действиях исходить из приоритета канонического права над соображениями политической целесообразности". Иначе, подчеркнул он, в церковной жизни и быть не может.