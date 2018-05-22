В РПЦ напомнили властям Украины о судьбе СССР

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви посоветовали "мечтателям в среде украинского истеблишмента", которые добиваются создания автокефальной церкви на Украине, помнить о том, что Церковь сумела пережила самые жестокие гонения в годы СССР.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". В канонической Украинской православной церкви Московского патриархата назвали идею президента "вмешательством в церковные дела".

"Мы исходим из того, что любое вмешательство государства в дела Церкви, причем вмешательство вопреки воле самой Церкви, никогда не приводит к искомому результату. Чем больше государство пытается в церковную жизнь и выстраивать ее согласно своим представлениям о том, что нужно и чего не нужно, тем больше, на мой взгляд, Церковь в итоге сможет отстоять свою позицию. Ведь любое действие вызывает противодействие. Даже в советское время, когда оказывалось невообразимое давление и вмешательство во внутрицерковные дела, которое стало печальной страницей в истории нашей Церкви. Но, тем не менее, она выстояла и победила", — заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Как мы знаем, свое существование прекратила не православная церковь, а атеистический режим. Вот об этом нужно, на мой взгляд, помнить тем, так сказать, мечтателям в среде украинского истеблишмента, которые решили построить церковь под себя, оказав давление, принудив к чем бы то ни было архиереев и священнослужителей Украинской православной церкви – единственной каноничной православной церкви на Украине", — добавил он.

По его словам, в РПЦ верят, что Константинопольский патриархат, равно как и другие поместные церкви "будут в своих действиях исходить из приоритета канонического права над соображениями политической целесообразности". Иначе, подчеркнул он, в церковной жизни и быть не может.