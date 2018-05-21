Юристы Госдепа США приедут в РФ для обсуждения по "библиотеке Шнеерсона"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Юристы Госдепартамента США в конце мая, как ожидается, посетят Россию для юридических консультаций по вопросу "библиотеки Шнеерсона", заявил в понедельник на российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс – встреча в России" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, это одна из самых серьезных проблем в российско-американских культурных взаимоотношениях.
"Я занимаюсь этой темой с 1995 года, когда еще работала комиссия Черномырдин — Гор. Тогда американское правительство поставило перед нами ряд вопросов, связанных с доступностью коллекции как для людей, придерживающихся религиозных, так и светских взглядов. Тогда была составлена дорожная карта, и мы все пункты выполнили… Коллекция была вынесена в особое здание, к ней был открыт доступ, была специально построена молельная комната", — рассказал Швыдкой.
Он отметил, что сейчас книжная коллекция находится в Музее толерантности и является частью религиозного центра российской хасидской общины. Таким образом, правоверные хасиды не только имеют возможность доступа к этой коллекции, она является частью их культурного центра.
"Но пока на сегодняшний день это судебное решение, которое каждый день вчиняет РФ по 50 тысяч долларов за неуважение к суду — решение, которое мы не исполним — оно, к сожалению, привело к замораживанию наших межмузейных контактов по государственной линии… В конце мая, я надеюсь, все-таки приедет группа юристов из Государственного департамента в Россию и начнутся юридические консультации, и мы будем искать какую-то развязку. Может, что-то забрезжит, но пока у меня такой уверенности нет", — сказал Швыдкой.
Библиотека Шнеерсона — коллекция древнееврейских книг и рукописей, собранная хасидскими раввинами, возглавлявшими с конца XVIII века религиозное движение "Хабад" в белорусском местечке Любавичи на территории современной Смоленской области, которое было центром одной из ветвей хасидизма (религиозное течение в иудаизме).
Хасиды считают библиотеку религиозной святыней: в ней собраны рукописи и книги о хасидизме с момента появления этого течения, центром которого были Любавичи.
Библиотека и архив Шнеерсона находятся в России. С началом перестройки любавические хасиды начали активно добиваться возвращения им "библиотеки Шнеерсона". Расположенная в США головная организация любавических хасидов "Агудас Хасидей Хабад" потребовала передать архивы и библиотеку Шнеерсона ей на хранение и направила соответствующий иск в американский суд. Федеральный судья Ройс Ламберт изначально постановил, что не вправе рассматривать вопрос о судьбе всей библиотеки и может принимать решения лишь по ее части — семейному архиву Шнеерсонов, который включает более 25 тысяч страниц рукописей, писем и других материалов династии.
Россия заявила через адвокатов, что это дело вовсе не находится в юрисдикции американских судов, однако судья отклонил заявление РФ.
В начале августа 2010 года Ламберт постановил, что хасиды доказали свое право на книги и рукописи, которые, по его определению, хранятся в Российской государственной библиотеке и Российском военном архиве "незаконно".
МИД России посчитал решение американского суда грубейшим нарушением общепринятых норм и принципов международного права.
16 января 2013 года суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до даты возврата американским хасидам находящейся в фондах РФ коллекции книг любавического раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона.
В 2013 году по распоряжению российского президента Владимира Путина часть книг Шнеерсона были переданы из РГБ в безвозмездное пользование московскому Еврейскому музею и центру толерантности, Путин подтвердил при этом собственность российского государства на коллекцию.
В настоящий момент библиотечный отдел Еврейского музея и центра толерантности функционирует как филиал РГБ.
В 2015 году суд в США разрешил хасидам взыскивать с России 43,7 миллиона долларов по делу о библиотеке Шнеерсона — сумма складывается из штрафов по 50 тысяч долларов в день, наложенных за неисполнение решений суда в 2013 году. Возражения правительства США были отклонены. Россия отвергает все обвинения и выдвигает встречные претензии к хасидам.