Юристы Госдепа США приедут в РФ для обсуждения по "библиотеке Шнеерсона"

Книги из коллекции Шнеерсона, которые переданы на хранение в Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Архивное фото.

Книги из коллекции Шнеерсона, которые переданы на хранение в Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Архивное фото.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Юристы Госдепартамента США в конце мая, как ожидается, посетят Россию для юридических консультаций по вопросу "библиотеки Шнеерсона", заявил в понедельник на российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс – встреча в России" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, это одна из самых серьезных проблем в российско-американских культурных взаимоотношениях.

"Я занимаюсь этой темой с 1995 года, когда еще работала комиссия Черномырдин — Гор. Тогда американское правительство поставило перед нами ряд вопросов, связанных с доступностью коллекции как для людей, придерживающихся религиозных, так и светских взглядов. Тогда была составлена дорожная карта, и мы все пункты выполнили… Коллекция была вынесена в особое здание, к ней был открыт доступ, была специально построена молельная комната", — рассказал Швыдкой.

Он отметил, что сейчас книжная коллекция находится в Музее толерантности и является частью религиозного центра российской хасидской общины. Таким образом, правоверные хасиды не только имеют возможность доступа к этой коллекции, она является частью их культурного центра.

По словам Швыдкого, со стороны Госдепартамента и правительства США есть понимание, что претензии американской хасидской общины юридически некорректны, и "были бы приличные политические отношения, более комфортные для двух стран, я уверен, что мы бы нашли развязку", отметил Швыдкой.

"Но пока на сегодняшний день это судебное решение, которое каждый день вчиняет РФ по 50 тысяч долларов за неуважение к суду — решение, которое мы не исполним — оно, к сожалению, привело к замораживанию наших межмузейных контактов по государственной линии… В конце мая, я надеюсь, все-таки приедет группа юристов из Государственного департамента в Россию и начнутся юридические консультации, и мы будем искать какую-то развязку. Может, что-то забрезжит, но пока у меня такой уверенности нет", — сказал Швыдкой.

Библиотека Шнеерсона — коллекция древнееврейских книг и рукописей, собранная хасидскими раввинами, возглавлявшими с конца XVIII века религиозное движение "Хабад" в белорусском местечке Любавичи на территории современной Смоленской области, которое было центром одной из ветвей хасидизма (религиозное течение в иудаизме).

Хасиды считают библиотеку религиозной святыней: в ней собраны рукописи и книги о хасидизме с момента появления этого течения, центром которого были Любавичи.

Библиотека и архив Шнеерсона находятся в России. С началом перестройки любавические хасиды начали активно добиваться возвращения им "библиотеки Шнеерсона". Расположенная в США головная организация любавических хасидов "Агудас Хасидей Хабад" потребовала передать архивы и библиотеку Шнеерсона ей на хранение и направила соответствующий иск в американский суд. Федеральный судья Ройс Ламберт изначально постановил, что не вправе рассматривать вопрос о судьбе всей библиотеки и может принимать решения лишь по ее части — семейному архиву Шнеерсонов, который включает более 25 тысяч страниц рукописей, писем и других материалов династии.

Россия заявила через адвокатов, что это дело вовсе не находится в юрисдикции американских судов, однако судья отклонил заявление РФ.

В начале августа 2010 года Ламберт постановил, что хасиды доказали свое право на книги и рукописи, которые, по его определению, хранятся в Российской государственной библиотеке и Российском военном архиве "незаконно".

МИД России посчитал решение американского суда грубейшим нарушением общепринятых норм и принципов международного права.

В августе 2011 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой еще раз подтвердил позицию России по "делу библиотеки Шнеерсона", подчеркнув, что решение американского суда о возврате библиотеки не имеет юридической силы для Российской Федерации.

16 января 2013 года суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до даты возврата американским хасидам находящейся в фондах РФ коллекции книг любавического раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона.

В 2013 году по распоряжению российского президента Владимира Путина часть книг Шнеерсона были переданы из РГБ в безвозмездное пользование московскому Еврейскому музею и центру толерантности, Путин подтвердил при этом собственность российского государства на коллекцию.

В настоящий момент библиотечный отдел Еврейского музея и центра толерантности функционирует как филиал РГБ.

В 2015 году суд в США разрешил хасидам взыскивать с России 43,7 миллиона долларов по делу о библиотеке Шнеерсона — сумма складывается из штрафов по 50 тысяч долларов в день, наложенных за неисполнение решений суда в 2013 году. Возражения правительства США были отклонены. Россия отвергает все обвинения и выдвигает встречные претензии к хасидам.