Митрополит Тихон надеется хотя бы раз в год служить в Сретенском монастыре

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Митрополит Тихон (Шевкунов) после совершения "прощальной" Божественной литургии в Сретенском монастыре перед отъездом в Псковскую епархию попросил прощения у всех прихожан и насельников обители за возможные обиды с его стороны и выразил надежду на то, что хотя бы раз в год всё так же будет иметь возможность служить в Сретенской обители.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви назначил наместника Сретенского монастыря епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской епархии, патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита. В связи с отъездом из Москвы Шевкунов больше не сможет исполнять обязанности наместника Сретенского монастыря, вместе с тем за ним сохранится должность главы Патриаршего совета по культуре.

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской на территории обители, где в воскресенье была совершена Божественная литургия, был заполнен молящимися. Сегодня же Русская православная церковь отмечает праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери "Умиление". Вместе с митрополитом Тихоном богослужение совершали более десятка священнослужителей. По окончании литургии Шевкунов обратился к верующим с проповедью.

"В сердце своем, в своей душе я забираю всех вас в Печоры. Буду молиться о всех вас, по мере своих сил и возможностей. Жду вас в паломничество и в Псково-Печерский монастырь, и в древний Псков, и в другие обители и храмы Псковской епархии. Жду от вас ваших молитв, в первую очередь молитвенной поддержки… Если вдруг — это "вдруг" было наверняка часто — кого-то огорчал, кого-то, может быть, обижал, к кому-то был невнимателен, от всего сердца прошу меня простить", — сказал митрополит Тихон.

Он выразил надежду, что "хотя бы время от времени, хотя бы раз в год" у него "будет возможность послужить здесь, в Сретенском монастыре".

"Еще и еще раз благодарю вас всех за те совсем без малого 25 лет, которые мы провели здесь все вместе. Мы все вместе трудились над становлением этой обители, над становлением братства и прихода, над созданием Сретенской духовной школы и воспитанием наших студентов", — отметил Шевкунов.

В завершение своей проповеди он пожелал верующим "горения в сердцах".