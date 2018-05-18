Участники фестиваля "Православие и спорт" пробегут марафонскую дистанцию

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Фестиваль "Православие и спорт" в Коломенском в субботу откроют священники и спортсмены, гостям мероприятия предложат сдать нормы ГТО и пробежать марафонскую дистанцию, рассказал РИА Новости координатор общественного движения "Сорок сороков", организующего фестиваль, Андрей Кормухин.

"Будут открыты 14 интерактивных площадок, где взрослые и дети смогут принять участие или понаблюдать за спортивными мастер-классами. В военно-патриотической зоне казаки продемонстрируют народные забавы, в том числе владение шашкой. Будет площадка единоборств. Одновременно будут проходить мастер-классы по боксу, борьбе и разные соревнования. В зоне силового спорта гости смогут потягать штангу", — поделился Кормухин.

В пресс-зоне участники фестиваля, приуроченного в этом году к 150-летию со дня рождения императора Николая II, смогут послушать лекции известного миссионера протоиерея Олега Стеняева, историка Константина Залесского, побеседовать с участниками и призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, чемпионами России.

Настоящим силовым испытанием станет марафон — дистанция в 42 километра, на которую, по словам Кормухина, записалось уже несколько сотен участников. Желающие также смогут сдать нормы ГТО.

Для менее подвижных гостей, по словам организаторов, будет работать ярмарка народных промыслов.