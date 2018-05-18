Митрополит Тихон (Шевкунов) попрощается с прихожанами Сретенского монастыря

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Сергей Стефанов. Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Псковской митрополии, в воскресенье, перед отъездом в Псков, попрощается с насельниками и прихожанами Сретенского монастыря на территории обители, сообщили в монастыре.

"Двадцатого мая, по благословению святейшего патриарха Кирилла, перед отъездом в Псковскую митрополию митрополит Тихон (Шевкунов) совершит Божественную литургию и попрощается с братией, учащимися Сретенской духовной семинарии, сотрудниками и прихожанами Сретенского монастыря", — отметили в обители.

Богослужение начнется в 10:00.

"Уходит, чтобы вернуться вновь"

На официальном портале Сретенского монастыря прихожане оставляют многочисленные комментарии со словами грусти от расставания с любимым наместником и выражением горячей поддержки ему в новом служении.

"Такая грусть в его глазах… Видно, очень тяжело ему расставаться с родным Сретенским монастырем", — написала Ольга в комментариях к фоторепортажу, посвященному встрече владыки Тихона в Сретенском монастыре после возведения его в сан митрополита 17 мая.

"А у меня чувство, что Вы всё равно вернётесь в Сретенский однажды. Как говорят, — уходить, чтобы вернуться вновь", — написала в свою очередь пользователь Марина.

Читатель, подписавшийся Евгением, отметил, что митрополиту Тихону "пришло время вернуться в родные пенаты — Псково-Печерский монастырь укреплять", и пожелал архиерею "помощи Божией" в трудах. Именно в Печорах будущий митрополит в 1980-е годы начинал свой монашеский путь.

"И радостно, и грустно. Отец Тихон был одним из тех немногих пастырей, благодаря которым жить и воцерковляться кажется намного легче, особенно в нынешней, всё более космополитичной и торгашеской, Москве", — написал Игорь Писарев.

А "читательница из Подмосковья" выразила, наверное, общее пожелание прихожан: "Хотелось бы, чтобы будущий наместник был из братии Сретенского монастыря и сохранил в нем тот дух, который был при владыке Тихоне".

Из Печор в Москву — и обратно

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков ранее сообщил РИА Новости, что епископ Тихон (Шевкунов), назначенный правящим архиереем Псковской митрополии, больше не сможет исполнять обязанности наместника Сретенского мужского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии. Решение о новом наместнике и новом ректоре пока не принято, кандидатуру должен будет утвердить Священный Синод. При этом должность главы Патриаршего совета по культуре за Шевкуновым сохранится.

В четверг, во время праздничной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня, патриарх Кирилл возвел епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита в связи с назначением его Синодом правящим архиереем Псковской митрополии.

Свой монашеский путь Шевкунов начинал в Псковской епархии — в 1982 году после окончания сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) он поступил трудником, а затем послушником в Псково-Печерский монастырь. Впоследствии Тихон (Шевкунов) стал игуменом Сретенского мужского монастыря, московского подворья Псково-Печерской обители.

Владыка Тихон известен как писатель. Только за один год тираж его книги "Несвятые святые", вышедшей в 2011 году, превысил 1 миллион экземпляров. В 2012 году сборник вошел в шорт-лист премии "Большая книга" и стал победителем читательского голосования. Митрополит Тихон также является кинорежиссером, среди его работ — "Псково-Печерская обитель" и "Гибель империи".