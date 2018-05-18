Патриарх Эфиопии оценил вклад России и РПЦ в защиту христиан

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий оценил вклад властей России и Российской православной церкви (РПЦ) в дело защиты христиан на Ближнем Востоке и севере Африки.

"Конечно, мы признаем, что эти проблемы существуют. Особенно бесчеловечные действия многих группировок (на Ближнем Востоке) и в разных странах. Это (действия) против человечества. И, конечно, чтобы решить эти проблемы, проблемы миграции в результате этих актов, чтобы решить их, необходимы совместные усилия и действия", — сказал он в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, насколько важны усилия России и православной церкви страны для защиты христиан на Ближнем Востоке и в северной Африке.

"Мы признаем, что Россия делает все, чтобы эти проблемы были искоренены и решены. Но, чтобы окончательно решить их, нужны совместные усилия", — добавил Абуна Матфий.

Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий находится с 15 по 20 мая с официальным визитом в России, это его первый приезд в Москву. Визит эфиопского духовного лидера проходит по приглашению предстоятеля РПЦ. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.

Эфиопская, или Абиссинская церковь — одна из семи древних восточных церквей. Как и остальные дохалкидонские церкви, признает только первые три Вселенских собора (из семи признанных в православном мире). Эфиопия официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года Эфиопская церковь была частью Коптской, после чего получила административную независимость и стала сама выбирать своих предстоятелей. Сегодня Эфиопская церковь насчитывает около 65 миллионов верующих (более половины населения Эфиопии). Архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Эфиопской церкви в 2013 году.