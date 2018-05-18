Церковь Эфиопии сделает все для укрепления связей с Россией

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Церковь Эфиопии сделает все для развития отношений с Россией и ее народом, заявил глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий.

"Сегодня наша церковь с большим вниманием смотрит за развивающимися отношениями между двумя нашими народами и может засвидетельствовать, что эти отношения, как и доверие, все больше укрепляются. Наша церковь сделает все, чтобы укрепление отношений было не только между обоими государствами, но также и между народами обеих стран", — сказал он на встрече с первым зампредом Совета Федерации Николаем Федоровым.

При этом Абуна Матфий также сказал, что в ходе своего визита постарается с патриархом Московским и всея Руси Кириллом сблизить отношения двух церквей. Он отметил, что эфиопская церковь просит поддержки России в области образования.

"Эфиопский народ считает, что российское государство является его великим другом. Россия всегда оказывала помощь Эфиопии, когда в этом возникала необходимость", — добавил Абуна Матфий.

По словам патриарха Эфиопии, в отношениях народов двух стран присутствуют крепкие исторические и культурные связи. Он отметил, что отношения двух стран также всегда остаются крепкими.

Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий находится с 15 по 20 мая с официальным визитом в России, это его первый приезд в Москву. Визит эфиопского духовного лидера проходит по приглашению предстоятеля Русской церкви. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.