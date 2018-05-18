В Москве покажут "живые" фотографии православных семей

МОСКВА, 18 май — РИА Новости. В субботу в столице откроется выставка работ профессиональных фотографов, работающих с Русской православной церковью, главной темой представленных на ней работ стала жизнь верующих семей, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Экспозиция приурочена к одному из главных православных праздников, дню Святой Троицы, и пройдет в стенах городской библиотеки имени В.В. Вересаева. Автором выступило сообщество Вestphotochristening — коллектив профессиональных фотографов со всей России, работающих в жанре церковной съёмки. Многие из них являются участниками и лауреатами известных международных выставок.



"Церковная фотография — это особый вид искусства, в котором очень тесно переплетаются душа и творчество. Это должна быть не просто красивая картинка — это своего рода особая миссия фотографа, которую он доносит до людей и в которой отражаются его собственные отношения с Богом", — рассказывает фотограф Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Маргарита Ивлева.



По ее словам, многие люди думают, что Крещение, Венчание и другие таинства Церкви так называются, потому что должны совершаться тайно и фотографировать их нельзя. "Это не так. При совершении таинства через молитвы на человека нисходит благодать Святого Духа. Я надеюсь, что церковная фотография и дальше будет развиваться и люди не будут бояться запечатлеть на память эти сокровенные моменты", — убеждена собеседница агентства.



Работы, представленные на выставке, показывают, как через призму церковных таинств выглядит современная семья. "Наши авторы запечатлели смешные, грустные и трогательные моменты, посмотреть на которые приглашаются все неравнодушные к данной тематике зрители", говорится в сообщении организаторов. Они отмечают, что фотографии отбирались по принципу "live life", то есть все представленные экспонаты – это естественные кадры без постановки.



