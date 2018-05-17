Патриарх Кирилл обеспокоен "углублением противоречий между державами"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что обеспокоен углублением противоречий в отношениях России и США, и признался, что в момент наиболее активных военных действий стран в Сирии почувствовал "очень опасный момент истории", связанный с возможностью ядерного конфликта.

Предстоятель Русской православной церкви в четверг встретился в храме Христа Спасителя с главой Эфиопской церкви Абуной Матфием I.

"Совершенно очевидно, что христианство в наше время стало самой преследуемой религиозной общиной в мире. И казалось бы, страны с христианской традиций должны бы объединиться вместе, чтобы поставить заслон этому страшному явлению – терроризму, в том числе и направленному против христиан. Но вместо этого углубляются противоречия между великими державами и те страны, у которых существует общий христианский исторический "бэкграунд", к сожалению, сегодня находятся не в самых лучших отношениях между собой", — сказал патриарх.

По его словам, когда несколько лет назад возникло "особое напряжение в Сирии" и две международные коалиции – "одна во главе с США, другая – присутствие, в первую очередь, российских войск" — начали военные операции в регионе, "мы почувствовали огромную опасность".

"Никогда еще так близко не соприкасались США и Россия на территории, где обе стороны принимают участие в военных действиях. И я почувствовал, что наступает очень опасный момент истории, потому что даже случайное столкновение этих двух сил могло привести к всеразрушающей и уничтожающей всю человеческую цивилизацию ядерной войне", — отметил предстоятель РПЦ.

Именно тогда, напомнил патриарх, он принял решение вступить в контакт с папой Римским Франциском. Предстоятели Русской православной и Римско-католической церквей договорились о встрече в феврале 2016 года в Гаване, чтобы ослабить международную напряженность и остановить усиливающийся геноцид христиан.

Наиболее сложная обстановка сегодня складывается на Ближнем Востоке и в Африке, именно в этих регионах больше всего христиан становятся жертвами террористов, признал глава РПЦ.

"Огромную озабоченность вызывает ситуация в Нигерии, где геноцид христиан принял самый широкий размах. Мы очень сострадаем тем христианам, которые остаются на нелегальном положении в Сомали. Мы знаем, что террористы из Сомали угрожают христианскому населению и в соседней Кении, и жертвами этого террора стали также и ваши верующие. Весь мир потрясли кадры жестокой расправы террористов над верующими вашей церкви в апреле 2015 года на берегу Средиземного моря в Ливии", — сказал патриарх, обращаясь к главе Эфиопской церкви.

Глава РПЦ добавил, что глубоко убежден в том, что у религиозных общин существует достаточно сильный миротворческий потенциал, "и этот потенциал сегодня должен работать". Патриарх призвал всех христианские церкви и общины объединиться в выработке общих подходов к противодействию террористической угрозе и геноциду христиан в ряде стран.