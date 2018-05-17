В РПЦ пока не приняли решение о новом наместнике Сретенского монастыря

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Епископ Тихон (Шевкунов), назначенный главой Псковской митрополии, больше не сможет исполнять обязанности наместника Сретенского мужского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии, решение о новом наместнике пока не принято, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в четверг, во время праздничной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня, патриарх возвел епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита в связи с назначением его Священным Синодом правящим архиереем Псковской митрополии.

"Владыка Тихон после возведения в сан митрополита отправится в Псковскую митрополию, и, конечно же, он больше не сможет исполнять обязанности наместника Сретенского ставропигиального монастыря и ректора духовной семинарии", — сказал священник Александр Волков.

По его словам, патриарх "через некоторое время" примет решение о том, кто будет новым наместником монастыря и новым ректором семинарии. "Эти решения, согласно процедуре, окончательно утверждаются Священным Синодом. Пока что могут быть назначены исполняющие обязанности наместника и ректора", — добавил он.